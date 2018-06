LIVE Text Rafael Nadal vs Dominic Thiem 6-4, 2-0

2:0 Un nou rever ratat de austiac, mingea de duce mult in spatele liniei de fund (0-15). Nadal joaca din ce in ce mai bine, este jucatorul mai inspirat. Mingea lui Thiem se opreste in fileu (0-30). Nadal vine foarte bine la fileu si puncteaza cu voleul pe contre-pied (15-40) - doua mingi de break. Dominic gaseste bine coltul terenului, nadal este pus in dificultate si nu gaseste terenul (30-40). Vine randul lui Thiem sa inchida punctul cu voleul din apropierea fileului (40-40). Din pacate, Thiem ia la tinta fileul - o noua minge de break pentru Nadal. Ibericul scapa mingea in aut, este salvata si a treia minge de break. As reusit de Thiem - sansa de game. Urmeaza insa o dubla greseala (a patra pentru Thiem in acest meci) - egalitate. Nadal loveste cu rama, dar Dominic nu profita si trimite in fileu - minge de break. Austriacul o salveaza gratie unui voleu drive - egalitate. Nadal insista pe backhandul lui Thiem, iar acesta greseste - a cincea minge de break. Dominic scapa mult reverul in afara terenului si Nadal reuseste break-ul.







1:0 Setul al doilea a inceput cu Nadal la serviciu. Thiem greseste smash-ul, primul punct ii revine ibericului. Austriacul ia returul din urcare, iar ibericul trimite in afara terenului (15-15). Thiem agata cu slice-ul un forehand in cross al lui Nadal, dar mingea se opreste in fileu (30-15). Nadal rupe ritmul cu o scurta, Dominic o ajunge, dar nu trece mingea peste fileu (40-15). Spaniolul isi adjudeca in cele din urma game-ul la 30.







Nadal a mers la vestiar inaintea setului secund.







6:4 Thiem vine bine la un voleu trimis de Nadal, dar rateaza incredibil din apropierea fileului (0-15). Thiem scapa forehandul in afara tusei laterale (0-30). Inca o greseala a austriacului, forehandul sau se opreste in banda fileului - trei mingi de set pentru Nadal. Dominic greseste inca o data cu forehandul, iar Nadal face break la zero si isi adjudeca primul set dupa 58 de minute.







5:4 Forehand inside-out de exceptie reusit de Nadal, nicio sansa pentru austriac. Prima dubla greseala comisa de Nadal in aceasta partida (15-15). Serviciu bun al ibericului, Thiem ia mingea din urcare, dar greseste (30-15). Nadal joaca bine pe contre-pied si il pacaleste pe Thiem (40-15). Spaniolul pune capat game-ului, iar numarul 8 ATP va servi pentru a ramane in acest set..







4:4 Thiem serveste cu mingi noi. Rever superb in cross al austriacului (30-0). Dupa un as, vine si o dubla greseala (40-15). Dominic inchide game-ul cu un forehand in cross.





4:3 Minge prea lunga trimisa de Nadal (0-15). Ibericul profita de o minge scurta si trimite superb cu backhandul in cross, nimic de facut pentru Thiem. Nadal ia mingea devreme si finalizeaza cu forehandul (30-15). Spaniolul il vede pe Dominic venind spre fileu si reuseste un slice direct pe linie. Serviciul il ajuta pe Nadal si game-ul se incheie. Tabela arata 4-3 in favoarea liderului mondial.





3:3 Nadal isi construieste bine punctul, dar greseste lovitura decisiva. Spaniolul pune presiune pe serviciul adversarului, iar acesta greseste (15-15). Serviciu foarte bun al lui Thiem, care trimite apoi perfect in cross. Nadal este incomodat de o minge lovita cu rama de austriac, acesta are sansa sa isi deschida unghiurile si inchide punctul - minge de game. Nadal trimite de putin afara, dar arbitrul de scaun indica minge buna pentru Rafa (40-40). Forehand inside-out superb reusit de Dominic, o noua minge de game. Nadal face pasul in fata, nu lasa mingea sa cada si finalizeaza cu voleul drive - egalitate. Thiem castiga un punct extrem de spectaculos si salveaza prima minge de break a ibericului din acest game. Thiem scapa mingea in aut - a doua minge de break pentru Nadal. Vine randul spaniolului sa trimita in aut, vine si confirmarea in scaun - egalitate. Acest game se joaca deja de 11 minute. Rafa ajunge la o scurta a adversarului sau, insa Thiem loveste mingea din aer si reuseste un passing super - o noua sansa de game pentru Dominic. Thiem nu mai iroseste aceasta sansa si isi adjudeca un game maraton.







3:2 Nadal nu poate trece o minge peste fileu (0-15). Returul lui Thiem este prea puternic, iar mingea iese in afara terenului (15-15). Rafa castiga un punct superb. Thiem s-a aparat bine, a ajuns la o scurta a liderului mondial, dar a trimis apoi direct pe directia ibericului (30-15). Nadal rateaza cu forehandul (40-30), insa este ajutat de serviciu si pune capat game-ului.







2:2 Retur scurt al lui Nadal, iar Thiem inchide punctul cu forehandul. Prima dubla greseala a meciului este comisa de austriac (15-15). Spaniolul ajunge la un voleul al lui Thiem si isi paseaza superb adversarul. Defensiva liderului mondial cedeaza, migea se opreste in fileu (30-30). Pe serviciul doi al austriacului, Nadal returneaza in fileu - minge de game. Vine o noua dubla greseala - a doua din acest game (40-40). Dominic Thiem incearca scurta, insa trimite in banda fileului - minge de break pentru Rafa. Austriacul este salvat de serviciu - egalitate. As reusit de Thiem - o noua minge de game. Nadal nu renunta la aceast game, backhand in cross scurt - egalitate. Serviciu puternic al lui Thiem, spaniolul nu mai poate returna, inca o minge de game pentru austriac. Nadal loveste cu rama, iar game-ul ii revine numarului 8 ATP.







2:1 Serviciu doi perfect al ibericului, Thiem rateaza complet returul (15-15). Nadal incearca sa-l impinga mult in spatele liniei de fund pe Thiem, dar scapa mingea in afara terenului (15-30). Dominic gaseste un unghi fantastic si puncteaza pe contre-pied - doua mingi de break. Prima minge de break este salvata, dupa o greseala a austriacului. Nadal loveste cu rama, iar mingea aterizeaza scurt. Thiem profita, loveste naprasnic cu forehandul si fructifica a doua minge de break.







2:0 Retur bun al ibericului, Thiem controleaza cu greu schimburile, iar in cele din urma trimite in afara terenului (0-15). Nadal este extrem de inspirat cu o scurta, nimic de facut pentru austriac. Thiem trimite puternic, iar Nadal greseste, lovind cu rama (15-30). Foarte bun forehandul inside-in al lui Dominic, insa rateaza cu backhandul, in incercarea de a puncta pe contre-pied. Minge in fileu a austriacului si este break reusit de Nadal.







1:0 Meciul a inceput cu Nadal la serviciu. Primul punct ii revine liderului mondial dupa o eroare cu backhandul a austriacului. Thiem trimite prea lung si scapa mingea in afara terenuui (30-0). Nadal gaseste un unghi foarte bun cu backhandul, iar slice-ul de forehand al adversarului se duce mult afara (40-0). Nadal inchide fara emotii punctul la fileu. Game alb pentru liderul mondial in debutul finalei.







De-a lungul carierei, Rafa a inregistrat 85 de victorii la Roland Garros si a fost invins doar de doua ori. Austriacul are 18 victorii si patru infrangeri.





In acest an, Nadal are 29 de victorii si doar doua infrangeri. De partea cealalta, Thiem a reusit 35 de victorii si a pierdut de 8 ori.







Cei doi jucatori se afla la incalzire. Sunt 26 de grade Celsius la Paris.







Austriacul castiga tragerea la sorti si alege sa primeasca.







Thiem asteapta deja la fileu, Nadal sta sa isi aranjeze sticlele.







Ediția din acest an a turneului de la Roland Garros a ajuns la sfârșit. Ultimul spectacol va fi susținut de Rafael Nadal și Dominic Thiem, în finala probei de simplu masculin. Austriacul e pentru prima dată în carieră în ultimul act al unui Grand Slam, în timp ce Rafa va disputa a 11-a sa finală pe zgura pariziană (le-a câștigat pe toate cele zece de până acum). Partida poate fi urmărită în direct la Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.





Nadal și Thiem s-au mai înfruntat de nouă ori până acum, spaniolul fiind în avantaj: 6-3. Ultima confruntare a fost însă câștigată de austriac, în sferturile ediției din acest an a turneului de la Madrid, scor 7-5, 6-3. Prima întâlnire din acest an între cei doi jucători a avut loc în sferturile de la Monte Carlo, unde Nadal s-a impus categoric, scor 6-0, 6-2.



Rafa și Thiem s-au duelat și la ediția de anul trecut a Roland Garros-ului, dar în faza semifinalelor. Ibericul s-a impus atunci cu 6-3, 6-4, 6-0.



Jucătorii cu cele mai multe finale la Roland Garros:



Rafael Nadal 11

Bjorn Borg 6

Roger Federer 5

Ivan Lendl 5

Mats Wilander 5



Jucătorii cu cele mai multe finale de Grand Slam în carieră:



Roger Federer 30

Rafael Nadal 24

Novak Djokovic 21

Ivan Lendl 19

Pete Sampras 18





Câștigători era Open



1 Rafael Nadal 10 titluri (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017)

2 Bjorn Borg 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981)

3 Mats Wilander 3 (1982, 1985, 1988)

3 Ivan Lendl 3 (1984, 1986, 1987)

3 Gustavo Kuerten 3 (1997, 2000, 2001) etc.



Țările cu cele mai multe trofee la Roland Garros (masculin)



1 Spania 16 (primul titlu în 1961)

2 Suedia 9 (1957, 1988)

3 Cehoslovacia 5 (1970, 1987)

4 SUA 4 (1938, 1999)

5 Brazilia 3 (1997, 2001)

...........................................

9 Romania 1 (1973 - Ilie Nastase: 6-3, 6-3, 6-0 cu Nikola Pilić).





Lista tuturor câștigătorilor de la Roland Garros



