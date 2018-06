Roland Garros: "O campioană, 10 cifre" - Statisticile succesului obținut de Halep la Paris

Sub titlul "O campioană, 10 cifre", site-ul oficial al turneului de la Roland Garros prezintă câteva statistici interesante care definesc primul triumf al Simonei Halep la un turneu de Grand Slam. Românca a pierdut două finale pe zgura pariziană înainte de a-și îndeplini visul.







Statisticile victoriei obținute de Simona Halep la Roland Garros:



1 - Pentru că este primul Grand Slam al Simonei. Românca a pierdut trei finale de Grand Slam până să obţină primul titlu: două la Roland Garros (2014) și 2017) şi una la Australian Open (ianuarie 2018).







1 (bis) - O înfrângere în semifinale, cu Garbine Muguruza, ar fi costat-o pe Simona Halep primul loc în clasamentul WTA. Câștigând în fața spaniolei, Simona își păstrează "tronul", pe care îl va ocupa pentru a 32-a săptămână.



3 - Numărul seturilor pierdute de noua campioană de la Paris la ediţia din acest an. Unul în primul tur cu Alison Riske (6-2), unul în sferturi cu Angelique Kerber (7-6(2)) şi unul în finala cu Sloane Stephens (6-3).



3 - După Ilie Năstase (1973) şi Virginia Ruzici (1978), Simona Halep este al treilea sportiv român care câștigă titlul la Roland Garros. România se alătură astfel Braziliei în clasamentul țărilor câștigătoare la Roland Garros (fiecare câte trei trofee). SUA au cele mai multe trofee cucerite la Roland Garros în proba de simplu (feminin și masculin): 40.



6 - Simona este a şasea jucătoare care reuşeşte dubla juniori-seniori la Roland Garros, după Francoise Durr, Mima Jausovec, Hana Mandlikova, Jennifer Capriati şi Justine Henin. În 2008, Halep a învins-o pe Elena Bogdan (6-4, 6-7(3), 6-2), câștigând titlul în proba de simplu dedicată junioarelor.



6 - În ultimii 15 ani, la şase ediţii s-au impus jucătoare sub 1,70 metri. Justine Henin (1,67) a câştigat în 2003, 2005, 2006 şi 2007, iar Francesca Schiavone (1,66) a luat trofeul în 2011. Simona Halep are o înălțime de 1,68 metri.



7 - Al șaptea titlu obţinut pe zgură de Simona, după cele de la Nurnberg şi Budapesta (ambele în 2013), Bucureşti (2014 şi 2016) şi Madrid (2016 şi 2017). Titlul de la Roland Garros este al 17-lea din întreaga carieră a Simonei Halep.



11 - Numărul ediţiilor care au trecut de când o jucătoare și-a apărat titlul la Roland Garros. Această performanță a fost reușită ultima dată de Justine Henin, belgianca impunându-se la Paris în 2005, 2006 și 2007.





14 - Prin victoria de la Paris, Simona Halep a devenit a 14-a jucătoare activă cu cel puţin un titlu de Grand Slam, după Serena şi Venus Williams, Maria Sharapova, Victoria Azarenka, Svetlana Kuznetsova, Petra Kvitova, Angelique Kerber, Garbine Muguruza, Jelena Ostapenko, Francesca Schiavone, Sloane Stephens, Samantha Stosur şi Caroline Wozniacki.



32 - Numărul prezențelor la turneele de Grand Slam până când Simona a reușit să obţină primul trofeu. Prima prezenţă la un turneu major datează din 2010, la Roland Garros.









