Nadia Comăneci, convinsă să meargă la Roland Garros de evoluția Simonei în semifinala cu Muguruza: "Aveam o presimţire. Venise rândul ei"

​Fosta gimnastă Nadia Comăneci a declarat că s-a hotărât să se deplaseze la Paris pentru a o susţine pe Simona Halep la finala de la Roland Garros după ce a văzut-o pe româncă în semifinala cu Garbine Muguruza. Ea spune că a avut o presimţire că a venit rândul Simonei Halep să ridice trofeul deasupra capului, relatează L’Equipe, potrivit News.ro.







"Este o zi mare pentru România, pentru Simona, pentru tenis, pentru Roland Garros. Am venit din SUA chiar înainte de meci, Oklahoma – Chicago, iar apoi Chicago – Paris. Aveam o presimţire. Venise rândul ei. Se spune mereu că numărul trei este norocos. Era a treia ei finală aici şi a reuşit. A scris istorie, este primul ei titlu de grand slam. Ce se mai poate spune? Când am văzut startul semifinalei ei cu Muguruza, mi-am spus: ‘Îşi doreşte atât de mult să câştige trofeul…'. După meci, am sunat la United Airlines şi le-am spus: 'Vreau un bilet pentru Paris imediat' ", a spus Comăneci.



Întrebată dacă Halep va deveni mai populară decât ea în România, Nadia Comăneci a răspuns: "Este o altă generaţie. Oamenii îşi amintesc de mine pentru că am făcut istorie într-o epocă în care se credea că nimeni nu poate obţine 10. Ea scrie propria sa istorie, la 40 de ani după Virginia. Este bine pentru sportul nostru şi ţara noastră".



Nadia Comăneci a mai spus că ea şi Simona Halep sunt apropiate şi că i-a dat câteva sfaturi în trecut liderului WTA. "Suntem apropiate. Am jucat puţin tenis împreună când era mai mică. Am mers să o văd anul trecut la US Open, am făcut puţin shopping" a adăugat ea.



Simona Halep, locul I WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Roland Garros, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. În urma acestui succes, primul din carieră la un grand slam, Halep a devenit prima jucătoare română care câştigă un "major", după Virginia Ruzici, care s-a impus, în 1978, tot la French Open.









