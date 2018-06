Stere Halep: "Simona va câştiga mai multe Grand Slam-uri, azi a spart gheaţa"

"În fiecare an am venit cu gândul să câştigăm un Grand Slam, Dumnezeu a vrut să fie azi. Cea mai fericită zi a fost când m-am născut cu noroc, mi-a dat Dumnezeu un copil minunat. Va câştiga mai multe Grand Slam-uri, azi a spart gheaţa. Sunt mândru că fata mea a ajuns să reprezinte ţara mea pe acest glob. Le muţumesc lui Hagi şi Popescu că au fost alături de mine, am trecut mai uşor peste momentele grele", a afirmat Stere Halep.





"Le doresc tuturor mamelor să trăiască astfel de clipe. Este o jucătoare completă. A devenit un om cu o mentalitate solidă şi sunt tare mândră de ea, vă doresc la fel tuturor", a declarat Tania Halep, mama Simonei Halep.





Simona Halep, locul I WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Roland Garros, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. În urma acestui succes, primul din carieră la un grand slam, Halep a devenit prima jucătoare română care câştigă un "major", după Virginia Ruzici, care s-a impus, în 1978, tot la French Open.