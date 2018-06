Reacții din lumea tenisului după titlul cucerit de Halep: "Meriţi atât de mult acest moment"; "O ambasadoare pentru sportivitate în tenisul feminin"

Lumea tenisului a reacționat după succesul minunat obținut de Simona Halep în finala de la Roland Garros, câștigată în fața americancei Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1. Karolina Pliskova, Daria Kasatkina, Johanna Konta sau Petra Kvitova au felicitat-o pe Simona prin intermediul mesajelor postate pe rețelele de socializare.







Daria Kasatkina, citată de News.ro. It’s all about patience and ward work. Huge congrats to @Simona_Halep \uD83D\uDC4F\uD83C\uDFFC\uD83D\uDC4F\uD83C\uDFFC\uD83D\uDC4F\uD83C\uDFFC Big champ — Daria Kasatkina (@DKasatkina) 9 iunie 2018

Petra Kvitova s-a declarat bucuroasă pentru succesul româncei: "Simonaaaaa! Ai reuşit. Sunt foarte bucuroasă pentru tine. Bucură-te de fiecare secundă. Meriţi atât de mult acest moment".

Simonaaaaa! You did it. So happy for you. Enjoy every second. You deserve this moment so much \uD83C\uDF89❤️ #RG18 — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) 9 iunie 2018

"SI MO NA", este mesajul gen scandare postat de Daria Gavrilova. SI MO NA 😭👏👏👏👏👏👏 — Daria Gavrilova (@Daria_gav) 9 iunie 2018 "Este vorba de răbdare şi muncă grea. Felicitări imense Simonei", a scris





Sabine Lisicki, în timp ce Anabel Medina l-a felicitat şi pe Darren Cahill: "Felicitări, Simona Halep şi Darren Cahill! Aţi meritat un Grand Slam!"

What a final! Big big congrats to @Simona_Halep for the @rolandgarros title \uD83C\uDFC6\uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFB\uD83D\uDC4C\uD83C\uDFFB\uD83D\uDE4C\uD83C\uDFFB — Sabine Lisicki (@sabinelisicki) 9 iunie 2018 Congratulations @Simona_Halep & @darren_cahill! You deserved a Grand Slam! Enhorabuena! \uD83D\uDE18\uD83D\uDE18\uD83D\uDE18 pic.twitter.com/3lzdn8RxZ6 — Anabel Medina (@anabelmedina) 9 iunie 2018

Rennae Stubbs a fost extrem de emoţionată de deznodământul finalei French Open. "Am ochii în lacrimi! Sincer, am ochii în lacrimi! Felicitări, Simona Halep.. ca fostă jucătoare să văd acest moment este emoţionant! A treia campioană în premieră la un grand slam… Sloane, Woz şi Simo. Tenisul feminin este în formă!"

Tears! Honestly tears!! Congratulations @Simona_Halep .... as a former player to see this moment is heartwarming! Three in a row 1st time slam winners....Sloane, Woz and Simo. Women’s tennis is hot!! — rennae stubbs (@rennaestubbs) 9 iunie 2018 "Simonaa! Meriţi acest titlu mai mult decât oricine. Felicitări imense!", a scris Elena Vesnina. Simonaa!You deserve this title more then anyone\uD83C\uDFC6 @rolandgarros \uD83D\uDE4CHuge congratulations!\uD83C\uDF8A\uD83C\uDF8A\uD83C\uDF8A @Simona_Halep — Elena Vesnina (@EVesnina001) 9 iunie 2018

Karolina Pliskova a notat şi ea că victoria Simonei Halep este meritată: "Felicitări, Simona. Victorie meritată, o treabă foarte bună!" "Ce finală! Felicitări multe pentru Simona Halep pentru trofeul de la Roland Garros", a scris şi

Congrats Simona \uD83D\uDE4F Well deserved, great job! \uD83D\uDD90 — Karolina Pliskova (@KaPliskova) 9 iunie 2018



Johannei Konta, în timp ce Yanina Wickmayer o îndeamnă pe Halep să se bucure de aceste momente: "Felicitări, Simona Halep! Nimeni nu a meritat mai mult acest succes… Bucură-te de moment!"

So thoroughly deserved! \uD83D\uDC4F\uD83C\uDFFB \uD83D\uDC4F\uD83C\uDFFB \uD83C\uDFC6 @Simona_Halep — Johanna Konta (@JohannaKonta) 9 iunie 2018 Congrats @Simona_Halep!! Nobody deserved this one more.. Enjoy your moment! #RG18 \uD83D\uDE18 — Yanina Wickmayer (@yaninawickmaye8) 9 iunie 2018 Ipek Şenoglu consideră că Simona Halep este o adevărată ambasadoare pentru sportivitate în circuitul feminin. "Atât de fericită pentru Simona Halep! O ambasadoare pentru sportivitate în tenisul feminin".

So happy for @Simona_Halep ! Such a great ambassador for sportsmanship in women’s tennis. @rolandgarros \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F — Ipek Senoglu (@ipeksenoglu) 9 iunie 2018

Kristina Mladenovic a scris că succesul este cu atât mai dulce cu cât vine ca rod al perseverenţei: "Atunci când este vorba de perseverenţă… este cu atât mai dulce şi mai meritată. Felicitări, Simona Halep. Bucură-te de momentul tău… a sosit".

"Atât de meritat!", este mesajul

When it’s all about perseverance..it’s even sweeter & more deserved. Congratulations @Simona_Halep enjoy your moment..it has come #RG18 — Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) 9 iunie 2018

Alte mesaje după victoria Simonei Halep la Roland Garros:





Moment istoric in România!! Felicitări Simona!! \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 — Marius Copil (@MariusCopil) 9 iunie 2018



She put in the work and never gave up #idol ❤️\uD83D\uDE2D @Simona_Halep pic.twitter.com/2edrRqNQr3 — Bianca V. Andreescu (@Bandreescu_) 9 iunie 2018



Wow! What a moment for Simona! What a great tournament for Sloane!

What a final! Hot damn !#RG18 \uD83C\uDFC6 pic.twitter.com/h8m9hd11ei — Irina Falconi (@IrinaFalconi) 9 iunie 2018



let the record show that @Simona_Halep is a grand slam champion! congrats to both her and @SloaneStephens! pic.twitter.com/qLshjOcl5m — Jamie Hampton (@Jamie_Hampton) 9 iunie 2018



Good for you @simona_halep \uD83C\uDFC6 — Mardy Fish (@MardyFish) 9 iunie 2018



Congratulations Simonnaaaaaaaa. So emotional seeing her close it out. She was tested mentally after Sloane came out playing perfect tennis. So so pleased that our world no1 has got her maiden Grand Slam. — Melanie South (@melaniesouth) 9 iunie 2018