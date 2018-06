Cum vede Kamau Murray (antrenorul lui Sloane Stephens) finala de la Roland Garros: "Va fi o bătălie de pe baseline, un adevărat război al nervilor"

Corespondență de la Paris

​Pare mereu relaxat și zâmbește destul de des din loja sa, însă încărcarea psihică este mare și la nivelul antrenorilor. Kamau Murray este <responsabil> de performanțele lui Sloane Stephens, alături de eleva sa reușind să triumfe la ultima ediție de la US Open. Americanul a vorbit despre cum vede finala de la Roland Garros dintre Sloane și Simona Halep. "Va fi o bătălie de pe baseline, un adevărat război al nervilor".







Cum vede marea finală







"Mă aștept la raliuri lungi de pe baseline, la o adevărată luptă, un război al nervilor, ambele sunt jucătoare de acest profil. Îmi doresc de asemenea să fie o finală frumoasă, cu multe lovituri spectaculose pentru fanii care vor fi în tribune. În cele din urmă, sportul înseamnă spectacol, ne dorim să vedem acest lucru pe teren" - Kamau Murray.







Ce trebuie să facă Sloane pentru a câștiga





"Va fi foarte greu, Sloane trebuie să fie concentrată de la primul și până la ultimul punct. Are nevoie să fie <prezentă> în fiecare moment și să respire" - Kamau Murray.







Despre nivelul la care se află în prezent eleva sa







"Este mult mai matură decât a fost în trecut, acum are 25 de ani. Are deja 15 prezențe la Grand Slam-uri, deja se simte confortabil pe teren. Are experiența de partea ei și faptul că a câștigat US Open-ul, Miami, Charleston, are încrederea necesară și este mult mai relaxată față de atunci când avea 20 de ani" - Kamau Murray.







Ce face în ziua meciului







"Știi, discutăm despre tactică la antrenament și chiar și după. În final, trebuie să încerci să iei cât mai mult din presiunea care se află pe umerii jucătorilor. Sloane este competitivă, profesionistă și cu <foame> de rezultate, deci treaba unui antrenor în zilele noastre este să îi preia din presiunea imensă pe care o resimte. Acesta este obiectivul meu pentru sâmbătă" - Kamau Murray.







Despre cum se simte presiune din loja antrenorului







"Să fiu sincer, te macină în timp. Mental trebuie să fii alături de sportivul tău la fiecare punct, să fii concentrat la toate detaliile mai mult decât o face cel de pe teren. Este un adevărat test din punct de vedere psihic, trebuie să recunosc" - Kamau Murray.







"Cred că este (n.r. Sloane) foarte aproape de nivelul de constanță dorit. După ce a revenit pe teren (după accidentare) a jucat semifinale la Toronto și Cincinnati, a câștigat titlurile de la US Open și Miami. Este . Dacă nu ești pregătit, atunci vin și turneele cu rezultate mai slabe. Cred că sănătatea este cheia pentru constanță", a concluzionat antrenorul american pentru jurnalistul Sasa Ozmo.