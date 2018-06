Simona Halep, ultima conferință înainte de marea finală: "Sunt fericită de ceea ce am făcut aici, la Roland Garros ating cel mai bun nivel al meu"

Corespondență de la Paris

​Nu a mai rămas mult timp până la finala de pe tabloul feminin de simplu de la Roland Garros, iar Simona Halep a susținut ultima conferință de presă înainte de meciul cu Sloane Stephens. "Sunt destul de constantă pe zgură, am încredere, iar din punctul meu de vedere aici ating cel mai bun nivel al meu", a precizat printre altele liderul mondial. Halep vs Stephens se va disputa sâmbătă, de la ora 16:00, urmând să fie în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.







"Antrenamentul de astăzi a fost foarte bun (n.r. de vineri), m-am antrenat bine. Întâi am un meci de jucat, puțin cam important, apoi o să mă gândesc ce o să fac (n.r. în legătură cu plimbatul prin capitala Franței).







Nu prea m-am întâlnit cu aceste persoane (n.r. se referă la cei veniți din țară să o susțină - Hagi, Gică Popescu, etc) pentru că am programul meu, strict. M-am antrenat, am lucruri de făcut aici, după aceea mă duc să mă odihnesc. Simt susținerea lor și cu experiența anilor ce au trecut știu cum să gestionez aceste momente. Este extraordinar că mulți oameni au venit să mă susțină și să mă vadă pe viu, însă nu mă afectează profesional cu nimic.





Sunt fericită de ceea ce am făcut aici. Sunt destul de constantă pe zgură, îmi place acest turneu așa cum mereu spun, am încredere, aici din punctul meu de vedere ating cel mai bun nivel al meu, am amintiri plăcute și de la juniori și prima mea finală de Grand Slam, sunt mai multe lucruri care mă fac să mă simt bine pe teren" - Simona Halep.