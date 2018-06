​FOTOGALERIE Sloane Stephens, antrenamentul și sparring partner-ul: "Da, o poate bate pe Simona"

Corespondență de la Paris

Terenul 5, sunt doar maxim 20 de spectatori, cu tot cu cei trei cameramani. Discret, dintr-un colț al micuței arene întră Sloane Stephens: zâmbește (parcă a rămas așa de la conferința de ieri) și discută ceva cu antrenorul său cu alură de jucător din NBA. Timp de o oră, americanca se antrenează emanând multă relaxare. La finalul sesiunii, îl abordez pe sparring-partner (Elie Rousset), iar acesta îmi spune printre altele: "Are un timing foarte bun, am simțit-o relaxată, iar asta o poate ajuta mult. Da, chiar cred că o poate învinge pe Simona, mai ales dacă Halep va juca defensiv".







S-ar putea să te intereseze și:











Verific agenda pusă la îndemână de organizatori și văd că pe terenul 5 va susține Sloane un antrenament. Nu am avut timp să o văd în vreun meci oficial la Paris în aceste două săptămâni (asta înseamnă să ai multe reprezentante pe tabloul principal), măcar acum să îî acord atenție.







Sloane nu a dat senzația în niciun moment că a venit la antrenament precum te-ai duce la muncă, într-una din zilele săptămânii. Pare mai degrabă o joacă cu prietenii în parc, chiar dacă nu știu cu siguranță ce-i în sufletul ei (cel puțin asta este imaginea pe care o <vinde>).







Exersează mult returul, în special pe cel cu forehand-ul de pe careul de par. Trimite cu precădere în lung de linie, peste partea mai înaltă a fileului. Se înțelege din semne cu antrenorul ei, nu e nevoie de prea multe discuții. Tehnicianul îi <aruncă> cuvinte monosilabice, iar Sloane știe ce și cum urmează să execute.







E puternică fizic







Televizorul are multe calități, dar și ascunde foarte bine multe lucruri. Văzută din apropiere, Sloane mi-a dat impresia unei jucătoare cu picioare foarte puternice (are de altfel mușchii foarte bine dezvoltați), cu o deplasare făcută cu lejeritate si cu un forehand care poate face multe ravagii jucătoarelor adverse. Nu are nevoie de o deschidere prea mare a brațului pentru a trimite violent mingea. De asemenea, backhand-ul trimite adevărate <săgeți> către terenul advers, lovitura fiind în mare parte (cel puțin din ceea ce a lăsat se se vadă la acest antrenament) plată și cu adâncime.



După aproximativ o oră, antrenamentul se încheie, urmează strângerea de mâini și intrebarea lui Sloane: "Ne vedem și mâine (n.r. sâmbătă, ziua marii finale), da?" Răspunsul sparring partner-ului îi dă puțin planul peste cap: "Nu, voi pleca". Își face loc o scurtă discuție între Stephens și antrenorul ei, iar acesta din urmă îi dă asigurări ca va aranja ceva asemănător (face probabil referire la calitățile celui cu care urmează să se antreneze sâmbătă).







Da, o poate bate pe Simona





Prima iese Sloane de pe terenul 5 (și este luată direct în <primire> de câțiva reporteri acompaniați de cameramanii lor), iar apoi Elie Rousset (într-un anonimat total).







Sparring partner-ul de vineri al americancei acceptă un scurt dialog, deși senzația mea este aceea că se grăbește. "Salut, sunt din România și..." - răspunsul lui imediat mă blochează pe moment: "Și vrei un Grand Slam, nu?", îmi răspunde zâmbind.





"Am simțit-o pe Sloane puternică, relaxată, iar asta o poate ajuta mult, și cu un timing bun. Are o șansă bună să câștige mâine (n.r. sâmbătă). Are multă putere în lovitura de dreapta, iar reverul vine foarte rapid (n.r. trimite plat), nu îți dă foarte mult timp de reacție. Da, o poate bate pe Simona, mai ales dacă aceasta va juca defensiv. Șansa ei (n.r. a Simonei) este să încerce să conducă ea partida spre ceea ce își dorește", a precizat Elie Rousset. I-am strâns mâna și i-am mulțumit, iar el mi-a urat să mă bucur sâmbătă. Mi se pare convenabil, nu?





Finala Simona Halep vs Sloane Stephens va avea loc sâmbătă, de la ora 16:00 (ora României), urmând să fie în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.