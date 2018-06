Mats Wilander îi prevede un viitor strălucit Simonei Halep: "Va fi de neatins pentru o perioadă de timp. Cred că va câștiga 3 din cele 4 turnee de Grand Slam"

​Mats Wilander, câștigător al șapte turnee de Grand Slam și unul dintre cei mai apreciați analiști din tenis, a declarat că viitorul arată foarte bine pentru Simona Halep, fiind de părere că românca va câștiga 3 din cele 4 turnee de Grand Slam. "La un moment dat va fi de neatins pentru o perioadă de timp, poate un an sau doi", a spus suedezul.







"Cred că a ajutat-o foarte mult suprafața. A fost cald și uscat. Cred că învață ceva de la fiecare meci, dar are de fiecare dată aceeași hotărâre. Este din ce în ce mai bună. Joacă mai agresiv la fiecare meci. La un moment dat va fi de neatins pentru o perioadă de timp, poate un an sau doi. Cred că va câștiga 3 din cele 4 turnee de Grand Slam" a precizat Wilander pentru Eurosport, citat de Digi Sport.







"Cu Sloane Stephens este o altă poveste"





"Mă gândeam că Muguruza are o șansă bună să o învingă pe Halep. M-am înșelat însă. Cu Sloane Stephens este o altă poveste. Când o vezi ce fel de tenis joacă, e greu să te gândești că o poate depăși cineva. Ea a câștigat deja un turneu major, Simona Halep nu a câștigat, deci se poate întâmpla orice. Sloane nu are însă nicio presiune" a mai declarat Wilander.





"Fabuloasă performanță a Simonei Halep. Trebuie să spun că a fost impresionantă, mai ales la începutul meciului. A căutat mereu loviturile câștigătoare și a fost agresivă", a remarcat și Barbara Schett.





Ce a spus Kim Clijsters





"Cred că singurul lucru pe care ar fi putut să-l facă Muguruza era să se agațe de fiecare minge și să încerce să rămân acolo aproape în fiecare punct. A condus în setul doi, dar Simona a jucat atât de bine încât doar poți spera că te agăți de ea și ea coboară nivelul, iar apoi apare o șansă. Altfel nu poți decât să-i strângi mâna și să zici că a fost mai bună. Simona a fost mai bună în toate aspectele" a precizat fosta mare jucătoare din Belgia.



În semifinale, Simona Halep a învins-o pe spaniola Garbine Muguruza, cap de serie numărul 3, scor 6-1, 6-4. Românca va juca a treia finală la Roland Garros, după cele din 2014 și 2017, și a patra de Grand Slam din carieră. La începutul acestui an, Halep a ajuns până în ultimul act la Australian Open.



Halep va disputa a XXXI-a finală din carieră și a patra din acest an, după cele de la Shenzhen, Australian Open și Roma.



În ultimul act de la Roland Garros, Halep o va înfrunta pe americanca Sloane Stephens (10 WTA). Campioană în 2017 la US Open, Stephens a învins-o în semifinale pe Madison Keys (SUA, 13 WTA), scor 6-4, 6-4.



Simona Halep a mai întâlnit-o de șapte ori pe Sloane Stephens, impunându-se de cinci.



Simona Halep vs Sloane Stephens, istoricul întâlnirilor directe: 5-2



2012: Barcelona (Turul I - zgură): 6-4, 6-4 pentru Halep

2013: Hobart (Optimi - hard): 6-4, 6-0 pentru Stephens

2013: Australian Open (Turul I - hard): 6-1, 6-1 pentru Stephens

2014: Roland Garros (Optimi - zgură): 6-4, 6-3 pentru Halep

2015: Miami (sferturi - hard): 6-1, 7-5 pentru Halep

2017: Washington (Turul I - hard): 7-6 (3), 6-0 pentru Halep

2017: Cincinnati (Semifinale - hard): 6-2, 6-1 pentru Halep.



Câștigătoarea competiției de la Roland Garros va primi 2,2 milioane de euro și 2000 de puncte în ierarhia WTA, în timp ce finalista va încasa 1,12 milioane de euro și 1.300 de puncte WTA.