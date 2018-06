Garbine Muguruza, după eliminarea de la Roland Garrros: "Halep a jucat foarte bine şi a meritat victoria. A dat foarte puţine puncte gratis"

"A jucat la un nivel foarte bun, nu a ratat prea mult, a dat foarte puţine puncte gratis, loviturile ei au fost foarte, foarte adânci, a fost constant agresivă. Ea a jucat mult pe lovitura mea de dreapta, am avut schimburi bune de mingi, dar ea a avut succes în ceea cea a făcut azi. E o zi grea, e unul din acele meciuri pe care vrei să le câştigi pentru că era în joc o finală de Grand Slam, dar cred că ea a jucat foarte bine şi a meritat să câştige. Sunt dezamăgită de cât de aproape am fost de finală", a declarat Muguruza.



Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru a treia oară în finala turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA. Pentru jucătoarea română, aceasta va fi a patra finală din carieră la un turneu de Grand Slam, a doua din acest an, după Australian Open. Ea îşi va păstra locul I WTA şi în ierarhia ce va fi publicată luni.



În finală, Halep va da piept, sâmbătă, cu americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA, a învins-o, joi, cu scorul de 6-4, 6-4, pe compatrioata ei Madison Keys, locul 13 WTA.



Simona Halep, 26 de ani, şi Sloane Stephens, 25 de ani, s-au întâlnit de şapte ori până în prezent, românca triumfând de cinci ori, de două ori pe zgură