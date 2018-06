Simona Halep: "Simt că am muncit bine, sunt la un nivel ridicat. E bine să fiu din nou într-o finală de Grand Slam"

Corespondență de la Paris

Victorie în două seturi cu puternica Garbine Muguruza, iar Simona Halep este din nou în ultimul act de la Paris (pentru a treia oară în carieră). Fericită după calificarea în finala de la Roland Garros, jucătoarea noastră a vorbit despre duelul cu iberica, despre meciul care va urma și despre cum se simte acum. "Simt că am muncit bine, sunt la un nivel ridicat. E bine să fiu din nou într-o finală de Grand Slam", a punctat, printre altele, liderul ierarhiei WTA. Pentru trofeu, Simona va lupta cu Sloane Stephens.





"Simt că am muncit bine, am făcut ceea ce a trebuit, sunt la un nivel ridicat și mă bucur că sunt și sănătoasă - nu am niciun fel de problemă. Vom vedea ce se va întâmpla, e bine să fiu din nou într-o finală de Grand Slam, este chiar nemaipomenit.







A fost un meci greu, era normal să fie așa, e locul trei în lume. A fost locul unu, a câștigat două Grand Slam-uri, este o jucătoare extraordinară. M-a motivat stilul ei de joc, am luptat pentru fiecare punct, chiar dacă am fost condusă în setul doi. Am simțit că am șansa să câștig, că am jocul potrivit pentru a câștiga meciul și nu am cedat nicio clipă, ceea ce a fost bine.







Fizic cred că am fost un pic mai puternică, chiar și la lovituri, chiar dacă ea a lovit tare am blocat unele lovituri și chiar am pus și eu putere în mingi. Cred că împreună a ieșit un meci foarte bun. La nivelul acesta cred că toate jucătoarele știu cum să privească un meci, o semifinală de Grand Slam mai ales. Înainte să intru pe teren am vorbit cu Darren și am făcut-o despre meci, nimic altceva.







Eu am o relație foarte specială cu Gică Hagi, este un om care mereu mi-a dat sfaturi bune și m-a motivat prin ceea ce a făcut el și prin vorbele lui. Este un moment deosebit să-l am în loja mea, așa ca și pe Gică Popescu. E plăcut să ajung la nivelul acesta, le mulțumesc pentru susținere și poate de data asta au venit cu noroc și va fi bine sâmbătă.







Cred că m-am relaxat mai mult și nu mai pun așa multă presiune pe mine din punct de vedere al emoțiilor. E normal să am, așa sunt eu făcută și am acceptat această latură" - Simona Halep, într-o conferință de presă.