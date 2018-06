Simona Halep, omagiată de presa internațională după calificarea în finala de la Roland Garros: "A arătat o defensivă de maestru"; "A fost o sclipitoare victorie tactică a româncei"

Victoria impresionantă a Simonei Halep în fața spaniolei Garbine Muguruza (scor 6-1, 6-4) este lăudată de presa internațională, care a remarcat prestația spectaculoasă a româncei și evoluția sa din punct de vedere mental în ultimii ani. "A fost o sclipitoare victorie tactică a româncei. A fost cel mai bun meci din punct de vedere al calităţii pe care l-am văzut în ultimul timp", a comentat corespondentul BBC la Paris.





L'Equipe: "Încă o şansă pentru Halep. Avea totul de pierdut, o calificare consecutivă în finală la Roland-Garros, dar şi numărul 1 mondial. Însă, susţinută de un număr mare de compatrioţi, ea nu s-a lăsat destabilizată de miză. La capătul unuia dintre cele mai bune meciuri pe zgură din carieră, ea a dominat-o pe Garbine Muguruza (6-1, 6-4). Spaniola, care nu a pierdut niciun set de la începutul turneului, a fost depăşită încă din primele momente ale semifinalei, a făcut greşeli incredibile şi a câştigat doar un singur game în primul set. Spaniola a fost mai agresivă în setul doi, dar Halep a fost solidă şi puternică, reuşind să accelereze în momentele cheie, mai ales la 4-4. După ce a pierdut la Roland Garros în 2014 şi 2017 în faţa Mariei Sharapova şi Jelena Ostapenko, Halep încearcă să câştige un prim titlu de Grand Sam în faţa lui Madison Keys sau Sloane Stephens", au scris jurnalistii francezi, potrivit News.ro.





"Garbine a ratat visul de a juca în finala de la Roland Garros", a notat Marca, subliniind că Halep a fost un "ciclon" în primul set..

Pentru cotidianul As, Halep va pleca de la Paris aşa cum a şi ajuns, ca număr 1 mondial. "Românca a fost mai bună şi Garbine îşi încheie drumul în semifinale", a scris As.





"Trebuie să recunoşti că Simona Halep a meritat cu adevărat să câştige. A fost sub o mare presiune în setul secund, dar a rezistat la tot ce a aruncat Muguruza în ea. A fost o sclipitoare victorie tactică a româncei. A fost cel mai bun meci din punct de vedere al calităţii pe care l-am văzut in ultimul timp. Dacă va juca aşa, trebuie să o consideri pe Simona Halep favorită la titlu. Nici Madison Keys, nici Sloane Stephens nu sunt specialiste pe zgură. Halep are presiunea de a mai fi fost în finale înainte şi de a le fi pierdut. Următoarele 48 de ore vor fi cruciale pentru a-şi pune mintea în ordine", a notat Barry Flatman de la Sunday Times, corespondent BBC Radio 5, în comentariul live al meciului.





"Simona Halep trece cu brio un nou test mental și este un moment-cheie pentru ea, având în vedere cum s-a terminat finala de la Roland Garros din 2017. Ultimele 12 luni au fost pentru Halep unele de învățare a unor lecții despre cum să fie mai agresivă și mai rezistentă mental sub presiune. Aceste două lecții au ajutat-o să strălucească mai ales în victoria de azi. Simona a fost la înălțime", scrie WTA, potrivit Digi 24.



"Simona este în finala French Open, după o victorie impresionantă în fața lui Garbine Muguruza. Muguruza nu pierduse niciun set la acest turneu până când s-a lovit de numărul 1 mondial. Halep este acum la o victorie distanță de primul titlu de Grand Slam", scrie Tennis.com.





"Ce meci! Muguruza a avut patru șanse de break pentru a face 5-4, în setul al doilea, dar Halep a arătat o defensivă de maestru", scrie și Live Tennis.



"Halep a arătat de ce merită să fie numărul 1 mondial cu o victorie dominantă și îndrăzneață asupra campioanei din 2016, garbine Muguruza, care nu a reușit să își facă serviciul în primul set", remarcă BBC News.





"A fost o performanţă de vârf din partea lui Halep, probabil una dintre cele mai frumoase ale carierei ei. Apărarea ei a fost uluitoare, dar a atacat în egală măsură cu atâta forţă! A lovit mingea la fel de tare ca Muguruza. Şi la toate întrebările despre partea mentală a jocului ei răspunsul a venit fără echivoc în al doilea set", comentează The Guardian.

Grație victoriei obţinute in faţa Garbinei Muguruza, Simona Halep își va păstra primul loc în clasamentul mondial. În lupta pentru trofeu, Halep o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Madison Keys (13) și Sloane Stephens (10). Simona va juca a treia finală la Roland Garros, după cele din 2014 și 2017, și a patra de Grand Slam din carieră. La începutul acestui an, Halep a ajuns până în ultimul act la Australian Open. Halep va disputa a XXXI-a finală din carieră și a patra din acest an, după cele de la Shenzhen, Australian Open și Roma. Câștigătoarea competiției de la Roland Garros va primi 2,2 milioane de euro și 2000 de puncte în ierarhia WTA, în timp ce finalista va încasa 1,12 milioane de euro și 1.300 de puncte WTA.