Cronică de la fața locului - Cu tastele tremurând încă: Acel moment când emoțiile au fost mai mari în tribune

Corespondență de la Paris

Am avut momente pe durata meciului Simonei când m-am simțit precum Nadal: am transpirat din abundență, starea de emoție <acută> lăsând urme vizibile. A fost (cred) testul de maturitate pentru Halep, partida în care și-a demonstrat că poate învinge pe oricine la acest turneu. Am împrumutat pe durata disputei din tensiunea insuportabilă prezentă la nivelul zgurii, însă a meritat fiecare durere de cap. Gata, a trecut, eliberarea și-a făcut loc, iar drumul către finală este o certitudine: Simona Halep va juca sâmbătă a treia finala din cariera la Roland Garros, după ce a făcut-o pe impunătoarea Garbine Muguruza să pară atât de neputincioasă...







Steagul României și marile speranțe





Steagul României flutură nestingherit pe acoperișul Chatrier-ului, bucurându-se de adierile discrete ale vântului. Se află o idee mai la dreapta față de cum speram să fie după finala de anul trecut. Jelena nu se mai află în competiție, dar Letonia este <prezentă> pe central prin drapelul care certifică performanța reușită de Ostapenko în 2017.







Lumea începe să populeze tribunele, mai sunt peste 15 minute până la debut. Se măsoară înălțimea fileului cu atâta grijă de parcă ar depinde viața cuiva de cei 0,914 metri. E drept, că uneori banda aceea poate schimba destine, vieți. Pe tabelă sunt imagini cu Juan Martin del Potro bucurându-se, tocmai s-a calificat în semifinale (ce meci va fi vineri contra lui Nadal!).







Își fac apariția și arbitrii de linie și copiii de mingi, totul este pregătit pentru o semifinală cât o finală (sigur nu au mutat francezii ultimul act joi?). Freamăt mare, centralul pare precum un furnicar.







Loja Simonei, plină







Multă lume venită din țară pentru acest meci, loja Simonei este plină deja. Printre cei sosiți să o susțină se află Gică Popescu și Gică Hagi (acesta stă chiar lângă tatăl liderului mondial). Între timp, cele două intră pe arenă: avantaj clar pentru Simo: a fost jucătoarea care a strâns mai multe aplauze. Începe încălzirea și nu pot să nu observ (de această dată de la fața locului) diferența de talie dintre cele două...







Se fac multe selfie-uri, lumea simte nevoia să imortalizeze momentul: se află pe Chatrier, la o semifinală de Grand Slam. Nu a fost mai devreme la meciul lui Nadal, dar acum și-a ocupat locul în loja sa aflată la doar câțiva metri de baseline. Este vorba de Ion Țiriac.







Începe meciul cu destule steaguri românești la vedere. Primul punct este al nostru - Halep a stat perfect în schimb. Din tribune, diferența de înălțime nu se vede, se observa însa jocul de picioare al Simonei. Garbine comite o dublă greșeală, iar Halep începe confruntarea cu un break.







Ajutată de picioarele lungi, Garbine ajunge la un cross, iar apoi trimite decisiv în lung de linie (0-30). Simona răspunde cu un backhand genial - tribunele se dezmorțesc. Dreapta ibericei generează multă forță, mingea este plesnită cu mare putere.







Muguruza se leagănă de pe un picior pe altul la retur (așteptând precum un animal de pradă), dar din fericire până acum Simona are adâncime în lovituri (2-0). Este momentul în care centralul răsună: "Simona, Simona!" (chiar sunt mulți români la meci).





Mulțimea de pumni strânși







Simona se întinde incredibil după două mingi, returnează în ultimul moment, iar Garbine ratează execuția din apropierea fileului. La unison se văd mai mulți pumni strânși în tribune (suntem mulți astăzi). Se face 3-0, iar la una din peluze văd (mai întâi i-am auzit) un important grup de suporteri români.







Din defensivă, Simona inventează un passing mi-nu-naaaat... Garbine se uită cu multă ură spre terenul advers. Halep adună punct cu punct, precum o furnicuță, iar după 19 minute este 4-0 în favoarea ei (ultima reușită a fost un as la teu). Dacă i-ar fi permis regulamentul, cu sigurantă că Muguruza ar fi cerul ajutorul antrenorului.







Strigând din <toți plămânii>, Simona este pe modul turbo. Lovește din urcare mingea, găsește soluția inspirată din defensivă, iar publicul este încântat de jocul româncei. Neverosimil: după cinci game-uri, Muguruza rămâne cu un mare zero în dreptul ei.







Consumul mental de până acum lasă ceva urme: o dublă greșeală a Simonei, iar game-ul de serviciu este primul cu probleme de până acum (apare break-ul ibericei). Susținătorii ibericei prind glas (5-1).







40-30, minge de game pentru Garbine. Iberica conduce punctul, însă ratează incredibil din apropierea plasei - tribuna murmură adânc, iar umerii Garbinei sunt mai căzuți ca niciodată.





Halep zburdă pe teren, trimite lovitură după lovitură, iar Muguruza se <descompune> sub asediul adversarei. 36 de minute, 6-1 pentru liderul mondial. Cine se aștepta oare la o asemenea desfășurare de forțe în primul set?







Terenul este ca nou, treabă bună făcută de îngrijitori. Tribunele încă se miră de rezultatul afișat pe tabelă, iar mie îmi pare rău că am doar două mâini (din cauza emoțiilor, simt nevoia să îmi remodelez unghiile). Tastele mi se par dintr-o dată prea multe, mi se încurcă degetele, parcă am două mâini stângi. Ei, hai, că doar nu joci tu?







Strigătele Garbinei nu mai par deloc la fel de războinice precum la începutul partidei, însă un <animal rănit> nu trebuie niciodată subestimat.







Câștigătoarea din 2016 de la Roland Garros primeste o nesperată gură de oxigen prin apariția pe tabelă în setul al doilea (este 1-1). Din tribune se aude: "N-o lăsa". Sunt de acord, nu trebuie slăbit în niciun fel ritmul.







Simona comite mai multe erori, iar Muguruza face pasul în față. Iberica trece la conducerea setului (2-1, a făcut break), va urma un game foarte important pentru psihicul jucătoarei noastre. Temperatura pare insuportabilă și de la umbră, oare cum s-o simți încordarea de la nivelul terenului?







Strigătul Simonei







2-1, minge de break. Raliul este dur, se trimite la limită. Simona returnează în forță, dar mingea întâlnește banda fileului și cade tot în jumătatea ei. În acel moment, Halep strigă puternic, iar eu îmi aduc minte de mingea Jelenei din finala de anul trecut (se ducea mult în aut, dar "aceeași" bandă a direcționat-o în teren). Se face 3-1, iar Halep dă primele semne de nervozitate. Un strigăt ciudat al unui arbitru de linie stârnește amuzamentul în tribune. Nu îmi vine să zâmbesc, momentul este unul de maximă tensiune și am senzația că mi-aș pierde concentrarea (clar, de parcă aș transmite relaxarea pe teren).







Combinație superbă a Simonei: rever din săritură (precum Kasatkina), iar apoi scurtă de paradă. Halep se uită lung după o minge: este aut. Urmează un as al jucătoarei din Spania, iar scorul devine 4-2.







Viteza superioară - Exerciții pentru gât







Se joacă la un nivel ridicat, schimburile sunt dure, intensitatea este incredibilă. Viteza amețitoare a raliului mă obligă să execut mișcări rapide, iar gâtul meu dă primele semne de oboseală (troznește din toate balamalele). Eforul a meritat: Simona strânge rândurile și egalează la 4 (a recuperat breakul). Acum, grijă mare la serviciu. Se trece la nivelul următor al încordării, emoțiile se multiplică.







Game-ul dramatic și pulsul ridicat







Hagi își ține cu greu emoțiile în frâu, iar tatăl Simonei se ridică în picioare după o ratare a fiicei lui. Duelul se mută și în tribune: "Garbi, Garbi" se amestecă cu "Simona, Simona!" Halep face o dublă greșeală, momentul este unul de maximă importanță (4-4, egal-avantaj). Game-ul se prelungește, iar erorile vin și de la linie: se strigă târziu aut, mingea a fost însă bună (mi se spune ulterior din fața televizorului că ar fi fost de fapt un aut milimetric). Simona pierde punctul și comentează spre Darren Cahill, acesta se uită cu calmul caracteristic spre cer. Australianul nu are nicio reacție nici după ce eleva lui salvează încă o minge de break: forehand în lung de linie spectaculos. Își face loc o dublă în peisaj, însă fata asta a noastră <nu știe> să renunțe, luptă și câștigă un game cât un meci. 5-4, iar Muguruza va servi pentru a rămâne în meci.







Cu racheta "îngreunată" vizibil de miza game-ului, Muguruza nu se regăsește, iar Simona simte momentul. Nu mai lasă nimic la voia întâmplării (precum în trecut) și face break-ul la zero. Cu mâinile ridicate spre cer, Halep a găsit drumul spre a treia finală de la Paris. Hai, precum în basme...