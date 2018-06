LIVE Text Simona Halep vs Garbine Muguruza 4-0

4:0 Banda fileului intoarce o minge in terenul Simonei (0-15). De data aceasta, fileul o ajuta pe jucatoarea noastra. O aduce pe Muguruza in fata, iar Halep o paseaza superb. Inca o eroare din partea ibericei (30-15). Simona joaca extrem de curajos, are incredere, gaseste cele mai bune solutii - doua sanse de 4-0. Muguruza reuseste un punct, dar Simona inchide cu un as.







3:0 Pe serviciul doi al spaniolei, Halep returneaza in afara terenului (15--0). Halep este agresiva la retur, iar Muguruza trimite in aut. Deja opt greseli nefortate pentru Muguruza. Simona se apara excelent. Venita la fileu, Garbine rateaza incredibil executia (15-30). Dupa o lovitura bine plasata in cross, Simona rateaza de putin cu backhand-ul (30-30). Jucatoarea noastra continua sa atace, o obliga din nou pe Muguruza sa greseasa - prima sansa de break din acest game. Iberica nu-si gaseste ritmul, inca un aut. Inceput perfect pentru romanca, tabela arata 3-0 in favoarea Simonei.







2:0 Garbine este ajutata de banda fileului, trimite puternic, iar Halep ia la tinta fileul (0-15). Halep este impinsa prea multa in afara terneului si Muguruza puncteaza pe contre-pied. Halep face pasul in teren si finalizeaza cu reverul (15-40). Aflata prea mult in spatele liniei de fund, Halep trimite in aut - doua mingi de break. Prima este salvata de jucatoarea noastra. Serviciu perfect al liderului mondial, Muguruza nu mai poate returna, 40-40. Muguruza ia mingea devreme si pune presiune, Halep gaseste doar plasa fileului - a treia minge de brea pentru iberica. Simona sta bine pe picioare, iar Muguruza scapa mingea in afara terneului - egalitate. Simona loveste lung si o incomodeaza pe adversara - minge de game pentru Halep. Forehand ratat al spaniolei. Este 2-0 pentru Halep.







1:0 Meciul a inceput cu Muguruza la serviciu. Spaniola pune prea multa forta intr-o lovitura, primul punct ii revine Simonei. O mingea trimisa de Garbine se opreste in fileu (0-30). Iberica gaseste un unghi foarte bun, iar Halep nu mai poate pune mingea in teren (15-30). Serviciu puternic, la exterior, Halep returneaza in afara terenului (30-30). Simona este precauta in acest inceput de meci, joaca mai mult pe centru. O noua minge prea lunga a spaniolei - sansa de break pentru liderul mondial. Garbine comite prima dubla greseala din acest meci si primul game ii revine Simonei.







Aurelie Tourte este arbitrul din scaun al partidei. Vremea este frumoasa la Paris. Sunt 22 de grade Celsius.







Simona si Garbine sunt la incalzire.







Cele doua jucatoare au intrat pe arena Philippe-Chatrier.







Simona Halep (1 WTA) se află în fața celui mai important meci de până acum la actuala ediție a turneului de la Roland Garros. Jucătoarea noastră o întâlnește pe spaniola Garbine Muguruza, cap de serie numărul 3, în lupta pentru un loc în finala Grand Slam-ului de la Paris. În plus, învingătoarea acestei partide își va asigura poziția de lider mondial. Confruntarea poate fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.





O victorie în fața Garbinei Muguruza i-ar asigura Simonei Halep prezența în a patra finală de Grand Slam din carieră și în a treia la Roland Garros. Românca a mai ajuns în ultimul act la Paris în 2014 și 2017. Totodată, dacă o va învinge pe Muguruza, Simona va rămâne pe primul loc în clasamentul WTA. În cazul unei înfrângeri, Halep va fi detronată de jucătoarea din Spania.





Garbine Muguruza are în palmares șase trofee, dintre care două sunt de Grand Slam: Roland Garros - 2016 și Wimbledon - 2017. Spaniola a mai ajuns în finală la Wimbledon și în 2015. În acest an, Garbine s-a impus la Monterrey (3-6, 6-4, 6-3 cu Timea Babos) și a disputat finala la Doha (învinsă de Petra Kvitova, scor 3-6, 6-3, 6-4).



WTA: "Muguruza a demonstrat că ştie cum să evolueze în turneele mari"





"Muguruza nu a venit într-o formă excepţională la Paris, în condiţiile în care avea un record de 2-3 pe zgură, în acest sezon. Dar acest lucru nu e nimic nou pentru Garbine: ea a câştigat doar 6 titluri în întreaga carieră, dar două au fost de Grand Slam. Anul trecut, la Wimbledon, a ajuns cu 3-2 bilanţ pe iarbă, dar a terminat prin a câştiga titlul. În concluzie, una dintre cele mai tinere multicampioane de Grand Slam în activitate a demonstrat că ştie cum să evolueze în turneele mari. Din 2016, jucătoarea de 24 de ani are un record de 32-6 la competiţiile de Grand Slam (84,2%). Prin contrast, în celelalte competiţii, are un record de 55-35 (61,1%)", notează wtatennis.com.





"Acum nu simt că sunt favorită pentru acest meci pentru că ea a jucat mai bine decât mine în acest an. Iubeşte zgura, iubeşte Roland Garros, a arătat-o! O să fie un meci mare. E o semifinală mare. Sunt motivată şi asta e tot. Atât" - Garbine Muguruza.





Rezultatele Garbinei Muguruza înainte de participarea la Roland Garros: două victorii, trei înfrângeri





Stuttgart: Turul II - a abandonat în partida cu Anastasia Pavlyuchenkova, la scorul de 7-5 pentru rusoaică; Muguruza a avut bye în primul tur





Madrid: Optimi - învinsă de Daria Kasatkina, scor 6-2, 4-6, 6-3. Le-a învins pe Shuai Peng (6-4, 6-2) și pe Donna Vekic (2-6, 6-4, 6-1)





Roma: Turul II - învinsă de Daria Gavrilova, scor 5-7, 6-2, 7-6(6); Muguruza a avut bye în primul tur



Simona Halep vs Garbine Muguruza, întâlniri directe: 1-3





2014, Wuhan (turul II - hard): 2-6, 6-2, 6-3 pentru Muguruza

2015, Fed Cup (hard): 6-4, 6-3 pentru Muguruza

2015, Stuttgart (optimi - zgură): 3-6, 6-1, 6-3 pentru Halep.

2017, Cincinnati (finala - hard): 6-1, 6-0 pentru Muguruza.



Ultimul duel ar fi trebuit să se dispute la Doha, în acest an, dar Halep s-a retras înaintea partidei din semifinale.





Ultima confruntare directă a fost una de coșmar pentru Halep, care a suferit o înfrângere usturătoare în august 2017, în finala turneului de la Cincinnati, scor 6-1, 6-0. Simona a ratat atunci ocazia de a urca pe primul loc în clasamentul WTA, performanță pe care a reușit-o în cele din urmă în luna octombrie a anului trecut. Vezi aici mai multe detalii.





Simona Halep vs Garbine Muguruza, finala de la Cincinnati:

Parcursul celor două jucătoare la Roland Garros:



Simona Halep



Turul I: 2-6, 6-1, 6-1 cu (SUA, 83 WTA), după o oră și 34 de minute

Turul II: 6-3, 6-1 cu (SUA, 72 WTA), după o oră și 8 minute

Turul III: 7-5, 6-0 cu (Germania, 107 WTA), după o oră și 28 de minute

Optimi: 6-2, 6-1 cu (Belgia, 16 WTA), după 59 de minute

Sferturi: 6-7 (2), 6-3, 6-2 cu (Germania, 12 WTA), după două ore și 14 minute.



Turul I: 7-6 (0), 6-2 cu Svetlana Kuznetsova (Rusia, 43 WTA), după două ore și 5 minute

Turul II: 6-4, 6-3 cu Fiona Ferro (Franța, 257 WTA), după o oră și 26 de minute

Turul III: 6-0, 6-2 cu Samantha Stosur (Australia, 90 WTA), după o oră și două minute

Optimi: 2-0 cu Lesia Tsurenko (Ucraina, 39 WTA) - abandon după 20 de minute

Sferturi: 6-2, 6-1 cu Maria Sharapova (Rusia, 30 WTA), după o oră și 10 minute.





Turul I: 7-6 (0), 6-2 cu Svetlana Kuznetsova (Rusia, 43 WTA), după două ore și 5 minute

Turul II: 6-4, 6-3 cu Fiona Ferro (Franța, 257 WTA), după o oră și 26 de minute

Turul III: 6-0, 6-2 cu Samantha Stosur (Australia, 90 WTA), după o oră și două minute

Optimi: 2-0 cu Lesia Tsurenko (Ucraina, 39 WTA) - abandon după 20 de minute

Sferturi: 6-2, 6-1 cu Maria Sharapova (Rusia, 30 WTA), după o oră și 10 minute.



În cele cinci partide disputate până acum la ediția din acest an a Roland Garros-ului, Simona a pierdut două seturi și a petrecut 7 ore și 24 de minute pe teren. De partea cealaltă, Muguruza nu a pierdut niciun set și a stat pe teren 6 ore și patru minute.





Rezultatele obținute de Halep la Roland Garros:



2017: Finală - învinsă de Jelena Ostapenko (Letonia), scor 4-6, 6-4, 6-3

2016: Optimi - învinsă de Samantha Stosur (Australia), scor 7-6(0), 6-3

2015: Turul II - învinsă de Mirjana Lucic-Baroni (Croația), scor 7-5, 6-1

2014: Finală - învinsă de Maria Sharapova (Rusia), scor 6-4, 6-7(5), 6-4

2013: Turul I - învinsă de Carla Suárez Navarro (Spania), scor 3-6, 6-2, 6-2

2012: Turul I - învinsă de Petra Cetkovska (Cehia), scor 6-1, 6-3

2011: Turul II - învinsă de Samantha Stosur (Australia), scor 6-0, 6-2

2010: Turul I - învinsă de Samantha Stosur (Australia), scor 7-5, 6-1.



Rezultatele obținute de Garbine Muguruza la Roland Garros:



2017: Optimi - învinsă de Kristina Mladenovic (Franța), scor 6-1, 3-6, 6-3

2016: Campioană - 7-5, 6-4 cu Serena Williams (SUA)

2015: Sferturi - învinsă de Lucie Safarova (Cehia), scor 7-6(3), 6-3

2014: Sferturi - învinsă de Maria Sharapova (Rusia), scor 1-6, 7-5, 6-1

2013: Turul II - învinsă de Jelena Jankovic (Serbia), scor 6-3, 6-0.



Simona Halep vs Garbine Muguruza:



Vârsta: 26-24

Locul nașterii: Constanța - Caracas, Venezuela

Înălțime: 1,68 metri - 1,82 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă

Victorii/înfrângeri în 2018: 33/6 vs 20/9

Victorii/înfrângeri în carieră: 437/192 vs 337/166

Titluri în 2018: 1-1 (Shenzhen vs Monterrey)

Titluri în carieră: 16-6

Bani câștigați în 2018: $2,758,056 vs $861,376

Bani câștigați din tenis: $23,494,071 vs $16,377,998

Locul în clasamentul WTA: 1-3

Cea mai bună clasare din carieră: 1-1 (2017).



De știut despre semifinalele de la Roland Garros: