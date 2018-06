Mats Wilander, despre duelul Halep vs Muguruza: "Va fi un meci al detaliilor. Cred că Garbine are un mic avantaj"

Cu șapte titluri de Grand Slam în palmares, Mats Wilander este unul din cei mai cunoscuți analiști din tenis. Suedezul a vorbit, la Eurosport, despre confruntarea dintre Simona Halep și Garbine Muguruza, din semifinalele turneului de la Roland Garros, fiind de părere că iberica are un mic avantaj. "Va fi un meci al detaliilor. Halep merită se se impună într-un turneu de Grand Slam, dar cred că Garbine are un mic avantaj", a spus Mats Wilander.

Suedezul Mats Wilander este una din marile personalități ale tenisului mondial, câștigător a șapte turnee de Grand Slam (Australian Open 1983, 1984, 1988; Roland Garros 1982, 1985, 1988; US Open 1988).



De-a lungul timpului, Halep și Muguruza s-au întâlnit de patru ori. Iberica se află în avantaj: 3-1. Garbine a câștigat în 2014, în turul al doilea al turneului de la Wuhan (hard), scor 2-6, 6-2, 6-3, în 2015, în Fed Cup (hard), scor 6-4, 6-3, și în 2017, în finala de la Cincinnati (hard), scor 6-1, 6-0. Halep s-a impus în 2015, în optimile turneului de la Stuttgart (zgură), scor 3-6, 6-1, 6-3.

Ultimul duel ar fi trebuie să se dispute la Doha, în acest an, dar Halep s-a retras înaintea partidei din semifinale.

Disputa dintre Simona Halep (1 WTA) și Garbine Muguruza (3 WTA) va avea loc joi, după ora 16:00 (ora României), fiind a doua pe arena Philippe-Chatrier.

Parcursul celor două jucătoare la Roland Garros:



Simona Halep



Turul I: 2-6, 6-1, 6-1 cu Alison Riske (SUA, 83 WTA), după o oră și 34 de minute

Turul II: 6-3, 6-1 cu Taylor Townsend (SUA, 72 WTA), după o oră și 8 minute

Turul III: 7-5, 6-0 cu Andrea Petkovic (Germania, 107 WTA), după o oră și 28 de minute

Optimi: 6-2, 6-1 cu Elise Mertens (Belgia, 16 WTA), după 59 de minute

Sferturi: 6-7 (2), 6-3, 6-2 cu Angelique Kerber (Germania, 12 WTA), după două ore și 14 minute.



Garbine Muguruza:

Turul I: 7-6 (0), 6-2 cu Svetlana Kuznetsova (Rusia, 43 WTA), după două ore și 5 minute

Turul II: 6-4, 6-3 cu Fiona Ferro (Franța, 257 WTA), după o oră și 26 de minute

Turul III: 6-0, 6-2 cu Samantha Stosur (Australia, 90 WTA), după o oră și două minute

Optimi: 2-0 cu Lesia Tsurenko (Ucraina, 39 WTA) - abandon după 20 de minute

Sferturi: 6-2, 6-1 cu Maria Sharapova (Rusia, 30 WTA), după o oră și 10 minute.



Rafael NADAL (ESP) [1] vs Diego SCHWARTZMAN (ARG) [11] 4-6, 5-3Simona HALEP (ROU) [1] vs Garbiñe MUGURUZA (ESP) [3]Madison KEYS (USA)[13] vs Sloane STEPHENS (USA)[10]Marin CILIC (CRO) [3] vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [5] 6-6 (5-5)Gabriela DABROWSKI (CAN) & Mate PAVIC (CRO) [1]vs Latisha CHAN (TPE) & Ivan DODIG (CRO) [2]Nikola MEKTIC (CRO) & Alexander PEYA (AUT) [8]vs Pierre-Hugues HERBERT (FRA) & Nicolas MAHUT (FRA) [6]