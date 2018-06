Maria Sharapova, mulțumită de rezultatele sale în sezonul de zgură: "Privind înapoi la săptămânile care au trecut, cred că există multe lucruri bune"

Maria Sharapova (30 WTA) a părăsit turneul de la Roland Garros în sferturi, după o înfrângere categorică în fața spaniolei Garbine Muguruza, scor 6-2, 6-1. Campioană pe zgura pariziană în 2010 și 2014, Sharapova s-a arătat mulțumită de rezultatele obținute în sezonul de zgură, precizând că este pregătită din punct de vedere mental pentru sezonul pe iarbă. "Privind înapoi la săptămânile care au trecut, cred că există multe lucruri bune, cum ar fi modul în care corpul meu a tratat meciurile lungi pe care le-am jucat", a spus rusoaica.



"E greu de evaluat doar un singur turneu. Cred că trebuie să luăm în considerare ultimele patru, cinci săptămâni din sezonul pe zgură. Înainte de această parte a anului, am pierdut câteva meciuri în prima rundă, meciuri pe care am vrut să le câștig, desigur - dar pentru a avea victoriile pe care le-am avut, pentru a avea rezultatele pe care le am, am făcut evident un pas în direcția cea bună. Astăzi, cu siguranță, nu a fost unul din acești pași", a declarat Maria Sharapova, după eliminarea de la Roland Garros.







"Ocupând poziții bune în întreaga mea carieră și fiind lider mondial, mă aștept la anumite lucruri de la mine. Sunt, de asemenea, foarte realistă și privind înapoi de unde am început, locurile 40, 50 în lume, nu știu unde voi fi după acest turneu. Cred că este plăcut să numărăm aceste locuri și să primim oarecum o răsplată pentru eforturile noastre, fie că sunt mici sau mari", a adaugat Sharapova, care va face un salt de șapte locuri după Roland Garros.





Campioană la Wimbledon în 2004, Sharapova se va îndrepta către sezonul pe iarbă, încercând să ajungă cel puțin până în sferturi la două Grand Slam-uri consecutive pentru prima dată în cinci ani. Ultima dată când rusoaica a reușit această performanță a fost în 2013, când a ajuns în semifinale la Australian Open și în finală la Roland Garrros.





"Când vorbesc despre progresie sau privind înapoi la săptămânile care au trecut, cred că există multe lucruri bune, cum ar fi modul în care corpul meu a tratat meciurile lungi pe care le-am jucat. Uitându-mă la turneele de la Madrid, Roma, cred că este întotdeauna una dintre cele mai dure perioade din calendar, în special pe o suprafață că zgura. Să ieși din aceste săptămâni și să te simți destul de sănătos este un lucru minunat. Acum, corpul meu va avea nevoie de un pic de odihnă, dar mental sunt gata pentru sezonul de iarbă", a mai spus Sharapova.





Înainte de a participa la Roland Garros, Maria Sharapova a disputat trei turnee pe zgură. A fost eliminată în primul tur la Stuttgart (învinsă de Caroline Garcia, scor 3-6, 7-6(6), 6-4), a ajuns până în sferturi la Madrid (învinsă de Kiki Bertens, scor 4-6, 6-2, 6-3) și a jucat în semifinale la Roma (învinsă de Simona Halep, scor 4-6, 6-1, 6-4).





Parcursul de la Paris îi asigură Mariei Sharapova un salt de șapte poziții în ierarhia mondială, ajungând până pe locul 23.







Sharapova (31 de ani) a triumfat de cinci ori în turneele de Grand Slam: Australian Open (2008), Roland Garros (2012, 2014), Wimbledon (2004) și US Open (2006). Rusoaica a mai disputat alte cinci finale: Australian Open (2007, 2012 și 2015), Wimbledon (2011), Roland Garros (2013).