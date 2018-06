Garbine Muguruza: "Halep este în acest moment cea mai bună jucătoare, pentru că este lider mondial"

​Garbine Muguruza (3 WTA) se va duela pentru a cincea oară în carieră cu Simona Halep (1 WTA), cofruntarea având o miză dublă. Pe lângă calificarea în finala de la Roland Garros, învingătoarea din această partida își va asigura și locul 1 WTA. Iberica a declarat că Halep este în acest moment cea mai bună jucătoare, pentru că este lider mondial. "Nu e așa important să fii numărul unu. Îi dau mai puțină importantă de când am ajuns acolo", a mai precizat Muguruza.



"Halep este în acest moment cea mai bună jucătoare, pentru că este lider mondial. Sunt încântată că voi juca în semifinale cu ea. Chatrier este unul dintre terenurile mele preferate. Nu e așa important să fii numărul unu. Îi dau mai puțină importantă de când am ajuns acolo. Doar că în fiecare săptămâna se vorbește despre asta pentru că în fiecare săptămână un grup de jucătoare au șansa de a urca pe prima poziție", a declarat Garbine Muguruza, potrivit Marca.

De-a lungul timpului, Halep și Muguruza s-au întâlnit de patru ori. Iberica se află în avantaj: 3-1. Garbine a câștigat în 2014, în turul al doilea al turneului de la Wuhan (hard), scor 2-6, 6-2, 6-3, în 2015, în Fed Cup (hard), scor 6-4, 6-3, și în 2017, în finala de la Cincinnati (hard), scor 6-1, 6-0. Halep s-a impus în 2015, în optimile turneului de la Stuttgart (zgură), scor 3-6, 6-1, 6-3.





Disputa dintre Simona Halep (1 WTA) și Garbine Muguruza (3 WTA) va avea loc joi, după ora 16:00 (ora României), fiind a doua pe arena Philippe-Chatrier.

Rafael NADAL (ESP) [1] vs Diego SCHWARTZMAN (ARG) [11] 4-6, 5-3Simona HALEP (ROU) [1] vs Garbiñe MUGURUZA (ESP) [3]Madison KEYS (USA)[13] vs Sloane STEPHENS (USA)[10]Marin CILIC (CRO) [3] vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [5] 6-6 (5-5)Gabriela DABROWSKI (CAN) & Mate PAVIC (CRO) [1]vs Latisha CHAN (TPE) & Ivan DODIG (CRO) [2]Nikola MEKTIC (CRO) & Alexander PEYA (AUT) [8]vs Pierre-Hugues HERBERT (FRA) & Nicolas MAHUT (FRA) [6]