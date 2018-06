Roland Garros: Programul de joi - Simona Halep vs Garbine Muguruza, al doilea meci de pe arena Philippe-Chatrier

Ploaia a dat din nou peste cap programul meciurilor de la Roland Garros, ultimele două confruntări din sferturile tabloului masculin de simplu fiind amânate pentru joi. Tot mâine vor avea loc și semifinalele de pe tabloul feminin de simplu, disputa dintre Simona Halep (1 WTA) și Garbine Muguruza (3 WTA) urmând să înceapă după ora 16:00 (ora României), fiind a doua pe arena Philippe-Chatrier.





De-a lungul timpului, Halep și Muguruza s-au întâlnit de patru ori. Iberica se află în avantaj: 3-1. Garbine a câștigat în 2014, în turul al doilea al turneului de la Wuhan (hard), scor 2-6, 6-2, 6-3, în 2015, în Fed Cup (hard), scor 6-4, 6-3, și în 2017, în finala de la Cincinnati (hard), scor 6-1, 6-0. Halep s-a impus în 2015, în optimile turneului de la Stuttgart (zgură), scor 3-6, 6-1, 6-3.







Programul zilei de joi la Roland Garros:





Arena Philippe-Chatrier (meciurile încep la ora 13:00)





Rafael NADAL (ESP) [1] vs Diego SCHWARTZMAN (ARG) [11] 4-6, 5-3



Nu inainte de ora 16:00





Simona HALEP (ROU) [1] vs Garbiñe MUGURUZA (ESP) [3]

Madison KEYS (USA)[13] vs Sloane STEPHENS (USA)[10]



Arena Suzanne-Lenglen (meciurile încep la ora 13:00)





Marin CILIC (CRO) [3] vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [5] 6-6 (5-5)



Gabriela DABROWSKI (CAN) & Mate PAVIC (CRO) [1]

vs Latisha CHAN (TPE) & Ivan DODIG (CRO) [2]



Nikola MEKTIC (CRO) & Alexander PEYA (AUT) [8]

vs Pierre-Hugues HERBERT (FRA) & Nicolas MAHUT (FRA) [6]