Simona Halep, înainte de duelul cu Muguruza: "Când joci o semifinală cu o jucătoare câștigătoare de Grand Slam, provocarea este mare"

Corespondență de la Paris

A pierdut primul set, dar nu i-a mai lăsat speranțe lui Angelique Kerber în următoarele două (6-7(2), 6-3, 6-2, după două ore și 14 minute). Simona Halep este pentru a treia oară în semifinale la Paris, iar provocarea unui meci cu Garbine Muguruza este imensă, după cum a precizat liderul mondial într-o conferință de presă.





Despre recuperarea de după disputa cu Kerber





"După meci îmi fac rutina, îmi fac tratamentul, mă odihnesc, vreau să mănânc cât mai bine, să dorm cât mai bine. Sunt lucruri normale pe care le fac în fiecare zi, după fiecare meci. Maine (n.r. joi) vom vedea cum voi fi" - Simona Halep.







Despre prezența unui psiholog lângă ea





"Lucrez cu cineva (n.r. face referire la un psiholog), mă ajută să mă descopăr pe mine și să mă înțeleg. Acesta este cel mai important lucru" - Simona Halep.







Despre salutul mai <rece> de la finalul partidei





"Nu s-a schimbat nimic între mine si Angelique. Vorbim, ne salutăm. Pe teren suntem adversare, dar în afara terenului suntem oameni ok și vorbim" - Simona Halep.







"Terenul a fost greu, mi-a fost greu să termin punctele, un pic acest lucru a ajutat-o pe ea pentru că-i place stilul ăsta și are mai mult timp. Dar pe la sfârșit am simțit că a ieșit soarele și jocul a fost mai rapid, m-a ajutat mai mult" - Simona Halep.





Despre duelul cu Muguruza





"Nu știu pe cine va ajuta (n.r. face referire la vremea de mâine, este anunțat soare la Paris). Și ea are un stil foarte agresiv, lovește mingea din toate pozițiile. Cum va fi, va fi, suntem în aceeași situație amândouă, cine va fi mai bună va câștiga meciul. Când joci o semifinală de Grand Slam cu o jucătoare câștigătoare de Grand Slam, provocarea este mare și cred, din punctul meu de vedere, meciul este deschis" - Simona Halep.





"Nu am făcut prea multe semifinale de Grand Slam: trei aici, una la Wimbledon, US Open și Australian Open - șase" - Simona Halep.







"Aveam nevoie să joc un meci așa strâns, mai ales cu Kerber, nu este prea confortabil să joci împotriva ei. Mă bucur că am făcut un meci bun, că am putut să câștig și că am jucat mai bine decât meciul precedent" - Simona Halep.







Despre cât de mult a câștigat meciul cu mintea și cât cu inima: <Jumi-juma'>.