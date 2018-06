Cronică de la fața locului: ​Simona Halep, update-ul de Windows și nevoia unui restart

Corespondență de la Paris

​Simona Halep si laptop-ul meu au <simțit> că este cazul să-și înceapă ziua greoi, cu un update de sistem. A fost nevoie de pierderea primului set pentru ca liderul mondial să-și găsească ritmul și reperele. De la fața locului, superioritatea Simonei a fost evidentă în multe momente, Angie fiind (în pofida tiebreak-ului câștigat) cea care s-a chinuit să tină pasul cu liderul mondial. Zâmbetul neprețuit de la final se traduce prin prezența în semifinale la Paris (6-7(2), 6-3, 6-2, după două ore și 14 minute).







Două lucruri mi-au dat fiori la intrarea pe Lenglen







Arena este pe jumătate plină, iar două lucruri mă fac să simt fiori pe șira spinării imediat cum îmi fac loc pe a doua cea mai mare arenă din complex: îl văd pe Kader Nouni cum face mișcări de încălzire lângă scaunul de unde va împărți dreptatea (nu imi iese încă din memorie finala condusă de el pe Chatrier în 2014), iar laptop-ul meu și-a găsit momentul potrivit să mă saboteze: își face un update de Windows.







Kerber, prima la încălzire





Nemțoaica este anunțată prima, iar aplauzele sunt moderate. La câteva secunde, Simona o urmează, iar reacția din tribune este ceva mai plină de viață. Se intră într-un ritm alert în incintă, iar din superstiție nu aleg locul ocupat aseară la meciul Djokovic vs Cecchinato (favoritul a fost eliminat la disputa dramatică de marți).







Halep la serviciu





O primă minge pe centru prea lungă din partea Simonei, Angie este cea care deblochează tabela. Oftatul de debut din tribune: Halep nu înalță suficient o minge, iar aceasta se oprește în fileu. Disputa nu începe cum ne-am fi dorit: Simona pare ușor imobilă, iar Kerber face break-ul.







Lenglen, arena unde poți observa cel mai bine loviturile





Pentru jurnaliști, Suzanne Lenglen reprezintă locul unde pot observa cel mai bine loviturile. Locurile sunt la peluza de unde se filmează, puțin deasupra terenului. Pot vedea în toată splendoarea forehand-ul plat și puternic al nemțoaicei, în timp ce deocamdată din partea Simonei simt multă încordare.







Kerber face 2-0, iar Simona începe game-ul trei cu o dublă greșeală. Se aude o primă încurajare în germană din tribune. Nimic nu funcționeză momentan: Halep ratează și un voleu drive, are nevoie de o lovitură câștigătoare care să-i readucă încrederea pe linia de plutire. Liderul mondial alunecă, nu mai ajunge la o minge, iar Angie are a treia șansă de break. Când prea scurt, când prea lung: Simona își caută reperele. Un rever în lung de linie trimite mingea în prosopul lui Kerber - egalitate. După încă o dublă, Halep se uită pentru prima dată spre propria lojă (este deja 3-0 pentru Angelique).

Germanca strânge pumnul: jocul îi merge - lovește puternic, lung, o obligă pe Simona să returneze în condiții de avarie. În plus, Halep nici nu dă semne că ar fi intrat până acum în meci (prea multe erori neforțate).







Se aud primele: "Hai, Simona!"





Românii din tribune simt momentul greu al liderului mondial, devenind tot mai vocali, parcă nu vor să o lase singură la ananghie pe Simo. Nu e loc de minuni deocamdată, sprintul lui Kerber pare lansat: 4-0. Din spate se aud primele comentarii: "pare ziua aia în care Simona se bate singură". Nu am timp să mă întorc sau să le răspund, sper doar să nu aibă dreptate...







Tot mai vocală, tot mai prezentă pe teren





Simona crește intensitatea în joc, devine tot mai vocală. Loveste cu mai mult topspin, iar mingea învârtită începe să o incomodeze pe nemțoaică. Halep "leagă" două game-uri și începe cursa de urmărire (4-2). După o minge pierdută, Simona arată spre loja ei cum ar fi trebuit să joace, gesticulând o tactică stânga-dreapta cu mâinile. Game-ul este unul foarte important, iar dreapta inside-out o ajută să respire. Preț de câteva secunde își ascunde fața în prosop, încercând să își adune gândurile. Mai este un singur break de recuperat (4-3), iar Kerber va servi cu mingi noi.







Ușor surprinsă de încăpățânarea adversarei, Angie își mai pierde din entuziasm, însă Simona o ajută necondiționat cu două erori neforțate (prietenul la nevoie se cunoaște, nu?). După un rever în cross, Halep îi întreabă pe cei din loja ei dacă mingea a fost lungă. Da, a fost în afara terenului centrimetri buni (5-3).







Reverul înghesuit al nemțoaicei





De pe mediană, Angie oferă o altă perspectivă a loviturilor sale, în special pe cea de rever. Pe mingile venite cu adâncime, nemțoaica lovește înghesuit, cu mâinile prea aproape de corp. Dă senzația că nu are suficient spațiu, deși este singură pe tot baseline-ul.







La 4-0, am îndrăznit un pronostic către colega de la Prosport: nu e jucat setul. Simona își reface nivelul încrederii și egalează pe tabelă, la ultima strigare: 5-5. Avem un prim set cu de toate, iar dramatismul iese la iveală (nici nu a mai părăsit arena de la meciul lui Nole cu Marco). Din păcate, adrenalina excesivă își spune cuvântul, iar Halep își cedează încă o dată serviciul. Acum, singura variantă de a scăpa din situația dificilă este tiebreak-ul.







Cea care respira greu era Kerber, măi





Plimbată incredibil din stânga în dreapta, Angie respiră greu, exact precum atrăgea atenția o replică dintr-o reclamă care a făcut furori la vremea ei. Tiebreak-ul, această ruletă rusească a tenisului, începe perfect pentru Kerber (2-0). Nouni își arată calitățile de atlet, sare din scaunul său și îi arată lui Kerber că vede și foarte bine: mingea a fost pe tușă. Terenurile se schimbă la 4-2, practic a fost refăcut ecartul din debutul tiebreak-ului.



După încă o minge pierdută, Simona își ia o pauză de câteva secunde (i-a cedat racordajul). Nu mai este insă nimic de făcut: răpusă de erorile neforțate, Halep cedează tibreak-ul la 2. Urmează o pauză de vestiar pentru cele două, cu Simona revenind prima.







Kerber testează serios racheta cu loviturile sale plate, iar una din corzi își găsește sfârșitul. Se schimbă terenurile, iar Simona servește cu break-ul expus pe tabelă.







Încruntarea transformată în zâmbet ironic





Simona se apără la limită, face eforturi mari să rămână în punct. Îl pierde totuși, iar încruntarea îi acaparează fața. O privire spre propria-i lojă transformă totul într-un zâmbet ironic.







Sponsorizată de Adidas, nemțoaicei parcă îi este mai ușor să găsească liniile (doar are deja trei pe echipament, nu?). Kerber își câștigă lejer serviciul și rămâne în coasta Simonei (2-1). Pe central, Muguzura nu a avut milă de Sharapova: 6-2, 6-1, iar acum iberica poate fi auzită dând interviul de la finalul disputei.







"De ce nu-ți mai simți forehand-ul?", se poate auzi Angie după o eroare neforțată care îi aduce adversarei o minge de break.







Simona își pune mâinile în șold, e conștientă că a ratat prea multe oportunități pe serviciul adversarei. Cadourile se văd pe tabelă, Kerber vine din nou aproape (3-2).







În fața mea s-au "repatriat" de pe Chatrier nu mai puțin de șapte fotografi. Trag în rafale, iar zgomotul "mixat" în mintea mea mă face să văd în fața ochilor o călătorie cu trenul.







Kerber și fair-play-ul







Iese soarele, iar Simona face o dublă greșeală. Rămâne însă <lumină> pe strada liderului mondial: a salvat o minge de break, iar acum conduce cu 5-3. Kerber găsește puterea să o aplaude pe Simona, după ce jucătoarea noastră a ajuns incredibil la o scurtă (publicul este în picioare). După ce salvează trei mingi de set (a fost 0-40), Angie oferă manșa pe tavă cu o dublă greșeală. O luăm de la zero, totul se decide în decisiv.







Angie si datul din cap







Kerber începe să simtă forța din picioarele Simonei: Halep lovește cu mult efect, lung, acoperă formidabil terenul, iar nemțoaica dă dezaprobator din cap (2-0). Angie este însă o luptătoare, iar ambiția îi este recompensată: rebreak la 15.







Pauza medicală și meciul lui Nadal







Imediat după ce a <apărut> pe tabela în decisiv, Angie a solicitat un time-out medical. În acest timp, Simona a servit de câteva ori unui adversar imaginar, iar meciul lui Nadal a putut fi văzut câteva minute pe tabela de marcaj.







Fiecare punct pare că se joacă de mai multe ori: se aleagă fantastic, risipa de energie este imensă. Începe să semene cu un meci de box între doi pugiliști fără gardă. După un raliu epuizant, Simona se bucură ca un copil și îi strigă cuiva din loja ei: "taci!". Între timp, tabela confirmă <fuga> liderului mondial: 4-1.







Ritmul Simonei este greu de atins de adversară, iar Angie, precum în cursele de rezistență, rămâne tot mai în urmă. Halep încheie partida contra serviciului și află în direct pe teren de la Fabrice Santoro cu cine va juca în semifinale: cu Garbine Muguruza.





S-ar putea să te interseze și: