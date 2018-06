LIVE Text Simona Halep vs Angelique Kerber (de la ora 15:00)

Simona Halep (1 WTA) va intra astăzi pe arena Suzanne-Lenglen, de la ora 15:00, pentru a zecea confruntare directă cu Angelique Kerber (Germania, 12 WTA), jucătoare pe care o conduce cu 5-4 la meciurile directe şi pe care a învins-o ultima oară la Australian Open, în semifinale. Partida care îi poate aduce liderului mondial calificarea în semifinalele de la Roland Garros va putea fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.





Simona Halep, ultimul antrenament înainte de partida cu Kerber a fost făcut cu un sparring partner stângaci







, scor 7-5, 7-6(2), iar Halep a câștigat o partidă epică în semifinalele ediției din acest an a Grand Slam-ului de la Melbourne. Românca s-a impus cu 6-3, 4-6, 9-7, după două ore și 20 de minute, salvând și două mingi de meci. Simona Halep și Angelique Kerber se vor înfrunta pentru a treia oară într-un turneu de Grand Slam, după Wimbledon 2016 și Australian Open 2018. Nemțoaica s-a impus în două seturi în sferturile de la Wimbledon , scor 7-5, 7-6(2), iar Halep a câștigat o partidă epică în semifinalele ediției din acest an a Grand Slam-ului de la Melbourne. Românca s-a impus cu 6-3, 4-6, 9-7, după două ore și 20 de minute, salvând și două mingi de meci. Vezi aici mai multe detalii.





Kerber este pentru a doua oară în sferturi la Roland Garros, după un parcurs perfect, fără set cedat. Prima prezență în această fază a competiției a fost bifată de Kerber în anul 2012. Jucătoarea din Germania nu a trecut niciodată de sferturi la Roland Garros.









Simona Halep vs Angelique Kerber, istoricul întâlnirilor directe:



2018, Australian Open (hard): 6-3, 4-6, 9-7 pentru Halep

2016, Turneul Campioanelor (hard): 6-4, 6-2 pentru Kerber

2016, Cincinnati (hard): 6-3, 6-4 pentru Kerber

2016, Montreal (hard): 6-0, 3-6, 6-2 pentru Halep

2016, Wimbledon (iarbă): 7-5, 7-6(2) pentru Kerber

2016, FedCup (zgură): 6-2, 6-2 pentru Kerber

2015, Toronto (hard): 6-3, 5-7, 6-4 pentru Halep

2014, Doha (hard): 6-3, 5-7, 6-4 pentru Halep

2009, Saint Raphael (hard): 5-7, 6-2, 7-5 pentru Halep



Parcursul celor două jucătoare la Roland Garros:



Simona Halep



Turul I: 2-6, 6-1, 6-1 cu (SUA, 83 WTA), după o oră și 34 de minute

Turul II: 6-3, 6-1 cu (SUA, 72 WTA), după o oră și 8 minute

Turul III: 7-5, 6-0 cu (Germania, 107 WTA), după o oră și 28 de minute

Optimi: 6-2, 6-1 cu (Belgia, 16 WTA), după 59 de minute.



Angelique Kerber



Turul I: 6-2, 6-3 cu Mona Barthel (Germania, 117 WTA), după o oră și două minute

Turul II: 6-2, 6-3 cu Ana Bogdan (România, 66 WTA), după o oră și două minute

Turul III: 7-6(4), 7-6(4) cu Kiki Bertens (Olanda, 22 WTA), după o oră și 55 de minute

Optimi: 6-2, 6-3 cu Caroline Garcia (Franța, 7 WTA), după o oră și 7 minute. Miza confruntării de pe arena Suzanne-Lenglen este una uriașă pentru Halep: calificarea în semifinalele de la Roland Garros, dar și menținerea pe locul 1 în clasamentul mondial. Dacă jucătoarea noastră va ajunge în semifinale la Roland Garros, locul 1 mai poate fi ameninţat doar de spaniola Garbine Muguruza. Cap de serie numărul trei, Muguruza trebuie să câștige finala de la Roland Garros pentru a reveni pe prima poziție în clasamentul WTA. În sferturi, iberica o va înfrunta pe Maria Sharapova, locul 30 WTA.2018, Australian Open (hard): 6-3, 4-6, 9-7 pentru Halep2016, Turneul Campioanelor (hard): 6-4, 6-2 pentru Kerber2016, Cincinnati (hard): 6-3, 6-4 pentru Kerber2016, Montreal (hard): 6-0, 3-6, 6-2 pentru Halep2016, Wimbledon (iarbă): 7-5, 7-6(2) pentru Kerber2016, FedCup (zgură): 6-2, 6-2 pentru Kerber2015, Toronto (hard): 6-3, 5-7, 6-4 pentru Halep2014, Doha (hard): 6-3, 5-7, 6-4 pentru Halep2009, Saint Raphael (hard): 5-7, 6-2, 7-5 pentru HalepTurul I: 2-6, 6-1, 6-1 cu Alison Riske (SUA, 83 WTA), după o oră și 34 de minuteTurul II: 6-3, 6-1 cu Taylor Townsend (SUA, 72 WTA), după o oră și 8 minuteTurul III: 7-5, 6-0 cu Andrea Petkovic (Germania, 107 WTA), după o oră și 28 de minuteOptimi: 6-2, 6-1 cu Elise Mertens (Belgia, 16 WTA), după 59 de minute.Turul I: 6-2, 6-3 cu Mona Barthel (Germania, 117 WTA), după o oră și două minuteTurul II: 6-2, 6-3 cu Ana Bogdan (România, 66 WTA), după o oră și două minuteTurul III: 7-6(4), 7-6(4) cu Kiki Bertens (Olanda, 22 WTA), după o oră și 55 de minuteOptimi: 6-2, 6-3 cu Caroline Garcia (Franța, 7 WTA), după o oră și 7 minute.





Simona Halep vs Angelique Kerber:



Vârsta: 26-30

Locul nașterii: Constanța - Bremen, Germania

Înălțime: 1,68 metri - 1,73 metri

Jucătoare de mâna dreaptă - Jucătoare de mâna stângă

Victorii/înfrângeri în 2018: 32/6 vs 33/5

Victorii/înfrângeri în carieră: 436 / 192 vs 578 / 301

Titluri în 2018: 1-1 (Shenzhen vs Sydney)

Titluri în carieră: 16-11

Bani câștigați în 2018: $2,758,056 vs $1,476,793

Bani câștigați din tenis: $23,494,071 vs $22,947,272

Locul în clasamentul WTA: 1-12

Cea mai bună clasare din carieră: 1-1 (2016).