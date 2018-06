Patrick Mouratoglou a analizat meciul Halep vs Kerber: "Pentru a nu pierde, Halep trebuie să joace punctele importante mai bine decât la Australian Open"

"Simona va încerca din nou să dicteze ritmul. La Australian Open a stat la 43 de centimetri de linia de fund a terenului, în timp ce Kerber la 1.22 metri. La Roland Garros 2018, Simona a stat în medie la 69 de centimetri de linia de fund, în timp ce Kerber la 1.88 metri.



Zgura și loviturile cu topspin ar trebui să o ajute pe Simona să o țină pe Kerber departe. Dar să domini nu este egal cu a câștiga, mai ales în fața lui Kerber. Nemțoaica este fără niciun dubiu jucătoarea care returnează cel mai bine în timpul meciurilor. Kerber adoră să alerge dintr-o parte în cealaltă până când adversara găsește un unghi, iar apoi profită cu o lovitură câștigătoare.



Simona nu trebuie să stea la luptă cu Kerber, va trebui să fie imprevizibilă și să dicteze ritmul meciului. La Australian Open a făcut o treaba grozavă, ea a jucat 52% din loviturile cu forehandul în lungul liniei cu o precizie foarte bună. Pentru a nu pierde, Halep trebuie totuși să joace punctele importante mai bine decât la Australian Open. La Melbourne, românca nu a salvat nicio minge de break din cele șapte avute de Kerber" a declarat Patrick Mouratoglou, pentru Eurosport.

2018, Australian Open (hard): 6-3, 4-6, 9-7 pentru Halep2016, Turneul Campioanelor (hard): 6-4, 6-2 pentru Kerber2016, Cincinnati (hard): 6-3, 6-4 pentru Kerber2016, Montreal (hard): 6-0, 3-6, 6-2 pentru Halep2016, Wimbledon (iarbă): 7-5, 7-6(2) pentru Kerber2016, FedCup (zgură): 6-2, 6-2 pentru Kerber2015, Toronto (hard): 6-3, 5-7, 6-4 pentru Halep2014, Doha (hard): 6-3, 5-7, 6-4 pentru Halep2009, Saint Raphael (hard): 5-7, 6-2, 7-5 pentru HalepTurul I: 2-6, 6-1, 6-1 cu Alison Riske (SUA, 83 WTA), după o oră și 34 de minuteTurul II: 6-3, 6-1 cu Taylor Townsend (SUA, 72 WTA), după o oră și 8 minuteTurul III: 7-5, 6-0 cu Andrea Petkovic (Germania, 107 WTA), după o oră și 28 de minuteOptimi: 6-2, 6-1 cu Elise Mertens (Belgia, 16 WTA), după 59 de minute.Turul I: 6-2, 6-3 cu Mona Barthel (Germania, 117 WTA), după o oră și două minuteTurul II: 6-2, 6-3 cu Ana Bogdan (România, 66 WTA), după o oră și două minuteTurul III: 7-6(4), 7-6(4) cu Kiki Bertens (Olanda, 22 WTA), după o oră și 55 de minuteOptimi: 6-2, 6-3 cu Caroline Garcia (Franța, 7 WTA), după o oră și 7 minute.Garbine MUGURUZA (ESP) [3] vs Maria SHARAPOVA (RUS) [28]Rafael NADAL (ESP) [1] vs Diego SCHWARTZMAN (ARG) [11]Simona HALEP (ROU) [1] vs Angelique KERBER (GER) [12]Marin CILIC (CRO) [3] vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [6]