​Roland Garros: Simona Halep vs Angelique Kerber (de la ora 15:00) / Duelul pentru un loc în semifinale

Aici poți citi o amplă prezentare a turneului de la Roland Garros.





S-ar putea să te intereseze și:





Ultima dată când s-au întâlnit, Halep și Kerber au fost protagonistele unui meci memorabil în semifinalele ediției din acest an a Australian Open. Românca s-a impus atunci cu 6-3, 4-6, 9-7, după două ore și 20 de minute, salvând și două mingi de meci. Vezi aici mai multe detalii.

Kerber este pentru a doua oară în sferturi la Roland Garros, după un parcurs perfect, fără set cedat. Prima prezență în această fază a competiției a fost bifată de Kerber în anul 2012.2018, Australian Open (hard): 6-3, 4-6, 9-7 pentru Halep2016, Turneul Campioanelor (hard): 6-4, 6-2 pentru Kerber2016, Cincinnati (hard): 6-3, 6-4 pentru Kerber2016, Montreal (hard): 6-0, 3-6, 6-2 pentru Halep2016, Wimbledon (iarbă): 7-5, 7-6(2) pentru Kerber2016, FedCup (zgură): 6-2, 6-2 pentru Kerber2015, Toronto (hard): 6-3, 5-7, 6-4 pentru Halep2014, Doha (hard): 6-3, 5-7, 6-4 pentru Halep2009, Saint Raphael (hard): 5-7, 6-2, 7-5 pentru HalepTurul I: 2-6, 6-1, 6-1 cu Alison Riske (SUA, 83 WTA), după o oră și 34 de minuteTurul II: 6-3, 6-1 cu Taylor Townsend (SUA, 72 WTA), după o oră și 8 minuteTurul III: 7-5, 6-0 cu Andrea Petkovic (Germania, 107 WTA), după o oră și 28 de minuteOptimi: 6-2, 6-1 cu Elise Mertens (Belgia, 16 WTA), după 59 de minute.Turul I: 6-2, 6-3 cu Mona Barthel (Germania, 117 WTA), după o oră și două minuteTurul II: 6-2, 6-3 cu Ana Bogdan (România, 66 WTA), după o oră și două minuteTurul III: 7-6(4), 7-6(4) cu Kiki Bertens (Olanda, 22 WTA), după o oră și 55 de minuteOptimi: 6-2, 6-3 cu Caroline Garcia (Franța, 7 WTA), după o oră și 7 minute.Garbine MUGURUZA (ESP) [3] vs Maria SHARAPOVA (RUS) [28]Rafael NADAL (ESP) [1] vs Diego SCHWARTZMAN (ARG) [11]Simona HALEP (ROU) [1] vs Angelique KERBER (GER) [12]Marin CILIC (CRO) [3] vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [6]