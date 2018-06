​Roland Garros: Programul primelor meciuri din sferturi - Mihaela Buzărnescu și Irina Bara vor evolua în proba de dublu

​Ziua de marți programează primele dueluri din faza sferturilor de finală de la Roland Garros, iar o partidă extrem de interesantă se anunță a fi cea dintre Dominic Thiem (favorit 7) și Alexander Zverev (2). Tot marți, Mihaela Buzărnescu și Irina Bara vor lupta pentru un loc în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de Grand Slam de la Paris.





Programul zilei de marți la Roland Garros:



Arena Philippe-Chatrier (meciurile încep la ora 15:00)





Dominic THIEM (AUT) [7] vs Alexander ZVEREV (GER) [2]

Sloane STEPHENS (USA) [10] vs Daria KASATKINA (RUS) [14]



Arena Suzanne-Lenglen (meciurile încep la ora 15:00)





Yulia PUTINTSEVA (KAZ) vs Madison KEYS (USA)[13]

Marco CECCHINATO (ITA) vs Novak DJOKOVIC (SRB) [20]



Terenul 1 - meciurile încep la ora 12:00



Juan Sebastian CABAL (COL) & Robert FARAH (COL) [5]

vs Oliver MARACH (AUT) & Mate PAVIC (CRO) [2]



Barbora KREJCIKOVA (CZE) & Katerina SINIAKOVA (CZE) [6]

vs Andreja KLEPAC (SLO) & María José MARTINEZ SANCHEZ (ESP) [3]



Gabriela DABROWSKI (CAN) & Mate PAVIC (CRO) [1]

vs Katarina SREBOTNIK (SLO) & Santiago GONZALEZ (MEX)



Rohan BOPANNA (IND) & Edouard ROGER-VASSELIN (FRA) [13]

vs Nikola MEKTIC (CRO) & Alexander PEYA (AUT) [8]



Terenul 18 - meciurile încep la ora 12:00



Arnaud CLEMENT (FRA) & Nicolas ESCUDE (FRA)

vs Yevgeny KAFELNIKOV (RUS) & Marat SAFIN (RUS)



Alex CORRETJA (ESP) & Juan Carlos FERRERO (ESP)

vs James BLAKE (USA) & Mark PHILIPPOUSSIS (AUS)



Nu inainte de ora 15:00