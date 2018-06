Roland Garros: Sharapova și Muguruza, odihnite de accidentările adversarelor - Spaniola a stat doar 20 de minute pe teren

Garbine Muguruza este ultima jucătoare calificată în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, iberica profitând de abandonul Lesiei Tsurenko după doar 20 de minute de joc. În confruntarea următoare, Muguruza o va întâlni pe rusoaica Maria Sharapova, care la rândul ei a beneficiat de retragerea din competiție a Serenei Williams.





La scorul de 2-0 şi 15-0 pentru Muguruza, jucătoarea ucraineană Lesia Tsurenko (39 WTA) a abandonat disputa din cauza unor probleme medicale la coapsa dreaptă.







De partea cealaltă, Sharapova nu a apucat să joace deloc în optimi. Serena Williams s-a retras cu puțin timp înainte de ora partidei, din cauza unor probleme la mușchiul pectoral drept.





Sharapova și Muguruza s-a întâlnit de trei ori de-a lungul timpului, victoria revenindu-i de fiecare dată rusoacei.







Întâlniri directe:





2013, Roma: 6-2, 6-2 pentru Sharapova

2014, Roland Garros (sferturi): 1-6, 7-5, 6-1 pentru Sharapova

2014, Montreal: 4-6, 6-3, 6-1 pentru Sharapova.







Optimi, rezultatele zilei de luni:





Simona Halep (ROU/N.1) - Elise Mertens (BEL/N.16) 6-2, 6-1

Angelique Kerber (GER/N.12) - Caroline Garcia (FRA/N.7) 6-2, 6-3

Garbiñe Muguruza (ESP/N.3) - Lesia Tsurenko (UKR) 2-0 (abandon)

Maria Sharapova (RUS/N.28) - Serena Williams (USA) (forfait)

Darya Kasatkina (RUS/N.14) - Caroline Wozniacki (DEN/N.2) 7-6 (7/5), 6-3

Programul sferturilor de finală:





Simona Halep (1) vs Angelique Kerber (12)

Garbine Muguruza (3) vs Maria Sharapova (28)

Yulia Putintseva vs Madison Keys (13)

Sloane Stephens (10) vs Daria Kasatkina (14)