Rafael Nadal (1 ATP) a obținut calificarea în sferturile de finală de la Roland Garros, după un succes în trei seturi cu germanul Maximilian Marterer (70 ATP). Ibericul s-a impus cu scorul de 6-3, 6-2, 7-6 (4), după două ore și 33 de minute, reușind victoria cu numărul 900 din carieră.

Nadal se află pentru a 12-a oară în sferturi la Roland Garros și a obținut în fața lui Marterer victoria cu numărul 234 la un turneu de Grand Slam.



Nadal îl va întâlni în sferturi pe argentinianul Diego Schwartzman (N.12), care a trecut de sud-africanul Kevin Anderson (N.7) în cinci seturi, scor 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 (0), 6-2.



World No. 1 @RafaelNadal joins elite company with the 900th match win of his career.



