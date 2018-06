Roland Garros: Rafael Nadal, în sferturi - Victoria cu numărul 900 pentru iberic (6-3, 6-2, 7-6 cu Maximilian Marterer)

Rafael Nadal (1 ATP) a obținut calificarea în sferturile de finală de la Roland Garros, după un succes în trei seturi cu germanul Maximilian Marterer (70 ATP). Ibericul s-a impus cu scorul de 6-3, 6-2, 7-6 (4), după două ore și 33 de minute, reușind victoria cu numărul 900 din carieră.

Nadal se află pentru a 12-a oară în sferturi la Roland Garros și a obținut în fața lui Marterer victoria cu numărul 234 la un turneu de Grand Slam.



Nadal îl va întâlni în sferturi pe argentinianul Diego Schwartzman (N.12), care a trecut de sud-africanul Kevin Anderson (N.7) în cinci seturi, scor 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 (0), 6-2.

Rafael Nadal a devenit doar al cincilea jucător care ajunge la borna 900 de victorii în ultimii 50 de ani. Peste 900 de victorii în carieră mai au Jimmy Connors (1,056), Roger Federer (1,149), Ivan Lendl (1,068) și Guillermo Vilas (948).



