Roland Garros: Cel mai așteptat meci din optimi nu va mai avea loc - Serena Williams s-a retras din cauza unei accidentări

"Din nefericire, am nişte probleme musculare şi nu pot servi, aşa că nu pot juca dacă nu pot servi", a declarat Serena Williams. "Este foarte dificil, pentru că îmi place să joc cu Maria. Este un meci pe care l-aș juca întotdeauna. Este extrem de dezamăgitor, dar mi-am promis că dacă nu sunt cel puțin 50% pregătită, nu ar trebui să joc", a mai spus americanca.





Astfel, Maria Sharapova se califică în sferturi la Roland Garros, acolo unde va aștepta învingătoarea partidei dintre Garbine Muguruza (Spania (3 WTA) și Lesia Tsurenko (Ucraina, 39 WTA). Rusoaica se află pentru a noua oară în sferturile de finală ale competiției din capitala Franței.





Serena Williams vs Maria Sharapova este un adevărat clasic al tenisului feminin, iar partida din optimile turneului de la Roland Garros era extrem de așteptată de toți iubitorii sportului alb.







Cele două jucătoare s-au duelat de 21 de ori până acum, Serena Williams reușind să se impună de 19 ori. Prima victorie obținută de Maria Sharapova în fața Serenei Williams a avut loc în 2004, în finala de la Wimbledon, scor 6-1, 6-4. De atunci, rusoaica a mai câștigat o singură dată, în același an, iar între timp Serena a ajuns la 18 victorii consecutive.





Ultimul duel dintre Williams și Sharapova a avut loc în 2016, în sferturile de la Australian Open, jucătoarea din SUA câștigând atunci cu 6-4, 6-1.





În acest moment, Serena (36 de ani) are 23 de Grand Slam-uri câștigate (7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon și 6 US Open), aflându-se pe locul doi în ierarhia tuturor timpurilor (nu doar era Open). A depășit-o pe Steffi Graf (22), dar se află cu unul în urma lui Margaret Court (24).



De partea cealaltă, Sharapova (31 de ani) a triumfat de cinci ori în turneele de Grand Slam: Australian Open (2008), Roland Garros (2012, 2014), Wimbledon (2004) și US Open (2006).



Touchée au muscle pectoral droit, @serenawilliams doit renoncer à son match face à Maria Sharapova.

L'Américaine n'arrive plus à servir \uD83D\uDE22#RG18 pic.twitter.com/TZfrl9xR1q — Roland-Garros (@rolandgarros) 4 iunie 2018