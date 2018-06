Simona Halep: "Mă gândesc la câștigarea unui Grand Slam, dar nu știu dacă se va întâmpla în acest an sau în această viață"

Corespondență de la Paris

Simona a venit relaxată la conferința de presă, jucătoarea noastră fiind fericită după calificarea în sferturile de la Roland Garros. Halep a discutat despre meciul cu Elise Mertens, despre cum a crescut jocul ei pe durata partidelor de la Paris și despre câștigarea unui Grand Slam. "Mă gândesc la câștigarea unui Grand Slam, dar nu știu dacă se va întâmpla în acest an sau în această viață", a punctat numărul unu mondial.







Ce a spus Simona în conferința de presă:





"Sunt foarte fericită, am făcut un meci bun, iar modul cum am jucat îmi dă încredere că am făcut totul bine până acum. Nu este niciodată ușor să joci împotriva ei. Am întâlnit-o la Madrid și am simțit cât e de agresivă. Am fost puțin mai puternică în momentele importante.







Este bine să fii pregătit atât pentru schimburi lungi, dar și pentru cele scurte. Îmi doresc de fiecare dată să fiu agresivă, tenisul se joacă așa acum. Nu am destulă putere (n.r. comparându-se cu alte jucătoare), dar simt că dacă joc rapid am o șansă mai mare.







Nu simt o presiune din țară pentru câștigarea unui Grand Slam, eu simt că ei chiar își doresc să reușesc acest lucru, o iau ca pe o chestie pozitivă. Mă gândesc la câștigarea unui Grand Slam, dar nu știu dacă se va întâmpla în acest an sau în această viață.







Muncesc în fiecare zi pentru treaba asta (n.r. câștigarea unui Grand Slam), iau totul turneu cu turneu, meci cu meci, sper să ajung să am destulă experiență încât să câștig într-o zi. Pentru moment însă, nu vreau decât să mă bucur pentru victoria de astăzi.





Cred ca astăzi (n.r. luni) am jucat bine din toate punctele de vedere, m-am mișcat bine, am simțit mingea bine și am fost concentrată pentru fiecare punct. Nu m-am gândit la scor deloc. Nu a fost atât de ușor pe cât o arată scorul, a fost o tensiune în timpul jocului. A fost un consum destul de mare, dar mă bucur că mă simt bine.







Eu cred că este loc de mai bine, dar asta vom vedea pe parcurs. Mă bucur că de la zi la zi joc mai bine. Nu am nicio preferință pentru următorul duel, sunt ok" - Simona Halep.





Halep o va întâlni în sferturi pe câștigătoarea duelului Angelique Kerber (Germania, 12 WTA) vs Caroline Garcia (Franța, 7 WTA). Pentru calificarea în sferturi, Halep va fi recompensată cu un premiu de 380.000 de euro şi cu 430 de puncte WTA.