Cronică de la fața locului: Simona Halep și liniștea încrederii - Am uitat emoțiile la intrarea în complex

Corespondență de la Paris

Elise se încurajează, face eforturi să se agațe de orice șansă, dar mingea vine prea repede parcă de la adversară. Terenul belgiencei pare la fiecare schimb mai mare, oricum te-ai uita. Mertens părăsește Roland Garros-ul în optimi, după un meci în care nu are să-și reproșeze prea multe. Simona Halep a fost la un alt nivel (6-2, 6-1 și calificare în sferturi), iar siguranța pe care a afișat-o liderul mondial m-a făcut să îmi uit emoțiile la intrarea în complexul parizian.





Paris sau Londra?





Am prins trei zile cu ploaie până acum la Roland Garros, iar luni pare să fie o a patra (sper să mă înșel). Cerul nu arată grozav, nori negri fiind deasupra complexului de la Paris. Uitându-mă mai bine în jurul meu, am senzația că am aterizat la Londra și nu la Paris (mai e însă ceva timp până la startul Wimbledon-ului).







Nadal peste tot





Începe muzica, iar pe tabela de marcaj rulează o reclamă la Babolat cu Rafael Nadal. Spaniolul pare peste tot în complex în perioada asta: antrenamente, tort de ziua lui, afișe, produse, etc. Chiar pare că Roland Garros-ul este casa lui.







Nici avionul nu s-a trezit







Elise Mertens intră prima în arenă, iar aplauzele sunt firave. La puțin timp, își face apariția și Simona - lumea pare să aibă mai multă vlagă în palme.







Chatrier-ul este aproape gol, am învățat în această perioadă că lumea nu se înghesuie la primul meci (cel puțin nu în prima parte a lui). Nici măcar avionul care se tot plimbă pe cabluri și oferă imagini de sus nu pare să se fi dezmeticit: nu s-a mișcat deloc până acum.







Am trecut cu bine și peste încălzire, picăturile nu și-au făcut apariția. Mertens începe perfect partida: scurtă la care Simona nici nu mai pleacă. Este liniște în loja liderului mondial, iar între timp belgianca a modificat pentru prima dată tabela (1-0).







Este lipsă de activitate și la masa presei, iar zgomotul produs de aparatele de aer condiționat se aud mai tare ca oricând. Între timp, Halep servește bine, pune adâncime în lovituri și egalează.







Darren Cahill și muzeul figurilor de ceară







Avionul s-a mișcat (ura, e viu!), nu același lucru pot să spun despre Darren Cahill - australianul este în aceeași poziție de când a început meciul (parca ar fi de la muzeul figurilor de ceară). Elise comite o dublă greșeală, iar pentru Simona se poate deschide o portiță spre un break (30-30). Momentan nu e cazul, backhand-ul liderului mondial pare usor "blocat". Halep se revanșeză cu dreapta inside-out, însă nici Mertens nu se lasă mai prejos (forehand de toată frumusețea în lung de linie - publicul aplaudă cu intensitate).







Belgianca pare captivă în acest game de serviciu: o minge bună, o eroare neforțată (a doua dublă). Deși ajunge cu ultimele forțe la o scurtă, Halep nu poate direcționa mingea în teren: a câta egalitate? Simona strânge pumnul după un atac furibund, bucuria este însă de scurtă durată: Elise răspunde cu un as. Belgiencei îi place acest scor de 1-1, iar drept dovadă comite a treia dublă din acest game. Maratonul ia sfârșit, Simona face break-ul.







S-a spart <conducta> cu spectatori







Odată cu încheierea game-ului trei, lumea intră în valuri pe arenă: crește considerabil numărul pungilor cu însemnele competiției franceze. Se anuntă o nouă zi bună pentru comercianții din incintă. Intrat mai târziu pe arenă, un jurnalist israelian îmi strigă în glumă: "Mertens, Mertens!". Îi spun să stea liniștit, Dudi Sela e tot român de-al nostru :)







Simona nu are timp de discuțiile de la masa presei și produce un passing care chiar dezmorțește tribunele. Lumea dă senzația că se menajează pentru "șocul" zilei de luni de pe Chatrier: Serena Williams vs Maria Sharapova.







Azi e reducere pentru jurnaliști la standurile din complex, iar Simona pare să fi auzit de acest lucru: face și ea cadouri și o lasă pe Elise să-și câștige serviciul într-un moment care putea deveni critic pentru belgiancă.







Tabela de marcaj ne arată ceea ce vă spuneam mai devreme: cerul Parisului nu arată deloc bine. Pierd primul punct al game-ului al șaselea: lumea continuă să intre, treptele sunt pline, iar terenul se vede printre multe capete.







Darren Cahill și-a schimbat poziția! Deci este prezent chiar originalul pe Chatrie. Simona este sigură la serviciu, Mertens nu are loc pentru surprize, este 4-2 pentru liderul mondial.







Trimisă la aproape doi metri de linia de fund, Elise încearcă, în disperare de cauză, o scurtă: execuția este însă ratată complet.







Somnul de frumusețe







Răpus de oboseală, unul dintre oamenii care se ocupă de securitatea de la masa presei a ațipit. Simona este "nemiloasă", iar strigătul său de luptă după un rever în cross perfect îl trezește pe bietul om...Între timp, Halep servește pentru câștigarea setului (5-2).







Ce frumos este echipamentul pregătit de cei de la Nike pentru Simona cu ocazia Roland Garros-ului - nu avea nicio legătură cu desfășurarea meciului, era doar o idee neîmpărtășită. Au trecut 35 de minute, iar primul set și-a găsit sfârșitul, intrând în istoria Roland Garros-ului (6-2). 12-9 și 9-12 raportul lovituri câștigătoare/ erori neforțate (prima a fost trecută Simona).







Halep are tot mai multe ocazii să strângă pumnul: rever câștigător în lung de linie, se aude un "oau" din tribune. Elise resimte pierderea setului, ratează un voleu drive, iar Halep începe manșa a doua cu break.







Diferența de valoare se vede cu ochiul liber din orice colț al Chatrier-ului, iar tabela nu poate să rămână impasibilă: se face 3-0 pentru Halep (cu două break-uri).







"Ajutor" din partea copiilor de mingi







Elise se duce aproape de copiii de mingi, trage puțin de timp, încearcă să caute soluții. Din păcate, nici aceștia nu o pot ajuta. Au "reguli" stricte, nu pot face coaching în orice condiții. Au trecut 51 de minute, iar recitalul Simonei este pe sfârșite: 6-2, 5-0.







Relaxarea pune stăpânire pe simțurile Simonei, iar aceasta ratează nejustificat o minge de lângă fileu...Tribunele produc un "oooooo" îndelungat. Elise prinde curaj, are trei mingi de break (0-40). "Leagă" câteva lovituri bune, iar în dreptul ei nu mai apare acel zero. Publicul o încurajează, lumea vrea să vadă spectacol, nu un monolog al Simonei.





Reverul face instrucție cu Elise, iar astfel apare prima minge de meci, dupa fix 58 de minute. Meciul se încheie cu o dublă greșeală a belgiencei, iar publicul oftează - nimeni nu merită să încheie o partidă în acest fel...





