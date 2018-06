Wim Fissette, fostul antrenor al Simonei Halep: "Pentru mine, marea favorită la câştigarea Roland Garros-ului este Simona"

"Este cu adevărat dificil să spui cine va câştiga turneul. Pentru mine, marea favorită este Simona Halep. A jucat foarte bine la Paris până acum, a pierdut finala anul trecut. Dar sunt şi Serena Williams şi Garbine Muguruza, care a câştigat acum doi ani. Este complicat să faci pronosticuri, dar este foarte interesant în acelaşi timp", a declarat Fissette, într-un interviu acordat postului RTBF.



Actualul antrenor al gemanei Angelique Kerber crede, în acelaşi timp, că Elise Mertens o poate învinge, luni, pe Simoan Halep, dacă va evolua la nivelul maxim pe toată durata partidei.



"Va fi dificil. Dacă Simona joacă la cel mai înalt nivel, va fi dificil pentru Elise. Dar ea nu are nimic de pierdut. Şi am văzut în Australia, când Elise este eliberată şi când joacă fără presiune, ea poate atinge un nivel foarte înalt. Şi ea le poate învinge pe cele mai bune jucătoare din lume, cum a făcut cu Svitolina, la Melbourne. Simona nu a câştigat încă un turneu de Grand Slam, toată lumea spune că o poate face aici. Şi asta poate fi interesant pentru Elise. Ea are jocul care îi poate face rău Simonei. Este important ca Elise să rămână la nivelul cel mai înalt pe toată durata partidei. Va avea poate o şansă în primul set, poate în al doilea. În orice caz, sunt mereu momente când Simona se îndoieşte un pic, iar Elise trebuie să profite de ele", a precizat el.



Liderul WTA, Simona Halep, va juca luni, de la ora 12.00, în optimile de finală ale turneului de la Roland Garros, în compania sportivei belgiene Elise Mertens, numărul 16 mondial şi favorită 16. Meciul Halep – Mertens va fi primul al zilei de luni pe terenul Philippe Chatrier.