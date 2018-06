LIVE Text Simona Halep vs Elise Mertens 1-1

1:1 Pe o minge moale a belgiencei, Halep loveste violent, fara nicio sana pentru Elise. Halep serveste bine, iar Elise returneaza cu dificultate. Game alb reusit de liderul mondial.





0:1 Meciul a inceput cu Mertens la serviciu. Belgianca incepe bine. Vine la fileu, iar Simona nu mai poate ajunge la o scurta. Liderul mondial face si ea pasul in teren, dar trimite in fileu (30-0). Liderul mondial sta bine in defensiva si o obliga pe Mertens sa greseasca. Belgianca incheie insa game-ul fara emotii.





Halep si Mertens sunt la incalzire. In acest an, Elise a reusit 28 de victorii si a fost invinsa de sapte ori.







Este innorat la Paris. Se anunta o zi cu ploaie.







Cele doua jucatoare au intrat pe teren. Putini spectatori pana in acest moment pe arena Philippe-Chatrier.







Prima partida a zilei de pe arena Philippe-Chatrier le aduce față în față pe Simona Halep (1 WTA) și Elise Mertens (16 WTA), cele două jucătoare luptându-se pentru un loc în sferturile de finală de la Roland Garros. Meciul va fi transmis în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.









Singura confruntare anterioară dintre Halep și Mertens s-a disputat chiar în acest an, în turul doi la Madrid. Liderul mondial s-a impus cu 6-0, 6-3. Vezi aici mai multe detalii.





Învingătoarea dintre Halep și Mertens o va întâlni în sferturi pe câștigătoarea duelului Angelique Kerber (Germania, 12 WTA) vs Caroline Garcia (Franța, 7 WTA).





În vârstă de 22 de ani, Elise Mertens se află pe locul 16 în lume, cea mai bună clasare de până acum. Este născută în Leuven (Belgia) și a început să joace tenis la vârsta de 4 de ani. Este jucătoare de mână dreaptă și are 1.79 metri.





Belgianca a câștigat până acum patru trofee, dintre care trei în acest an: la Hobart (hard), Lugano (zgură) și Rabat (zgură); Mai are un titlu cucerit la Hobart, în 2017. A strâns din tenis $1,835,068.





Înainte de startul Roland Garros-ului, Mertens a participat la trei turnee, având 11 victorii și o înfrângere: s-a impus la Lugano și la Rabat, fiind eliminată chiar de Simona Halep în turul doi la Madrid.



Parcursul celor două jucătoare la Roland Garros:





Simona Halep





(SUA, 83 WTA), după o oră și 34 de minute

Turul II: 6-3, 6-1 cu Taylor Townsend (SUA, 72 WTA), după o oră și 8 minute

Turul III: 7-5, 6-0 cu (Germania, 107 WTA), după o oră și 28 de minute.



Elise Mertens Turul I: 2-6, 6-1, 6-1 cu Alison Riske (SUA, 83 WTA), după o oră și 34 de minuteTurul II: 6-3, 6-1 cu(SUA, 72 WTA), după o oră și 8 minuteTurul III: 7-5, 6-0 cu Andrea Petkovic (Germania, 107 WTA), după o oră și 28 de minute.