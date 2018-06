​Roland Garros: Caroline Wozniacki, Daria Kasatkina și lipsa nocturnei - Partida va fi continuată luni

Întunericul a lăsat neterminat meciul dintre Caroline Woznicki (cap de serie numărul doi) și Daria Kasatkina (14), lipsa nocturnei văzându-se în astfel de momente din plin la Paris. Disputa contând pentru optimile de la Roland Garros a fost întreruptă la 1-0 la seturi pentru rusoaică (7-6(5)) și 3-3 în a doua manșă.



Programat inițial pe Suzanne Lenglen, meciul dintre Caroline Wozniacki și Daria Kasatkina a fost mutat pe Chatrier, spre dezamăgirea celor care sperau să le vadă pe cea de-a doua arenă ca importanță de la Paris.

Centralul parizian a fost părăsit de multă lume după meciul vedetă dintre Novak Djokovic și Fernando Verdasco (era ultimul meci al zilei de duminică de pe tablourile de simplu).



Favorită numărul 14, Daria a avut un prim game modest de serviciu, reușind "grație" mai multor duble să anuleze avantajul luat contra serviciului (1-1). Seria break-urilor a continuat, serviciul fiind o povară pentru cele două în debutul disputei de pe Chatrier.



"Nevăzuți" până acum pe central, jurnaliștii ruși au venit să o susțină pe una din sportivele rămase să reprezinte țara la Paris (cealaltă este Maria Sharapova).



De sus, din tribună, poate fi observat mai bine modul lejer în care Daria acoperă terenul. În plus, are o explozie incredibilă pe forehand (cu toate că uneori are darul să exagereze cu forța). Comparând-o cu adversara de duminică, Wozniacki pare a avea lovituri chinuite, înghesuite.



Rusoaica are o foarte bună selecție a loviturilor, iar o scurtă perfectă (a aterizat la maxim 20 de centimetri de fileu) încheie un schimb mai disputat - aplauzele din tribune sunt pe măsura execuției.



Cu toate că nu au o favorită certă, spectatorii par să aprecieze mai mult jocul deschis al Dariei.



Kasatkina (recunoscută pentru inconstanța de care dă dovadă uneori) își pierde relativ fără "luptă" serviciul, iar Caroline revine pe tabelă și egalează la 3. Din tribune se aude un prim "davai!"



Incertitudinile se înmulțesc în mintea Dariei, iar tot ce face Caroline este să dea tot timpul o minge în plus, la siguranță. În aceste coordonate, daneza trece la conducere pe tabelă și ajunge în situația de a servi pentru câștigarea primului set (5-3). Kasatkina iese din letargie cu ajutorul unui rever cu două mâini din săritură, strânge pumnul și reușeste break-ul. Seria bună a rusoaicei continuă, iar egalitatea este restabilită (5-5). Doar tiebreak-ul le mai poate despărți pe cele două în acest prim set.



Deși începe perfect (2-0), Daria este darnică și îi face multe cadouri "oportunistei" Caroline (daneza întoarce rezultatul și câștigă următoarele patru puncte consecutive). Este timpul pentru rusoaică să umble la cutia cu "surprize": scurte magistrale, iar scorul devine 5-4 în favoarea ei. După un retur ratat complet, Caroline dă cu racheta, iar publicul o sancționează prompt huiduind-o. Wozniacki mai comite o eroare neforțată, iar setul este trecut în dreptul Dariei (7-5 în tiebreak). Odată cu incheierea manșei a dispărut și soarele, un eventual set decisiv putând fi întrerupt de întuneric.



La 1-1 în setul al doilea, cele două jucătoare se opresc, dorind întreruperea partidei. Reacția publicului este formidabilă: aplauze susținute precum la galeriile de fotbal, atmosfera "obligându-le" practic pe cele două să revină pe teren. La un game distanță se fac valuri în tribune, spectatorii ar dori parcă să se joace până târziu în noapte (păcat că nu există nocturnă pe niciun teren la Paris).

Meciul mai continuă până la 3-3, moment în care supervizorul apare și pune capăt disputei după ce a discutat și cu cele două jucătoare. Luni, confruntarea dintre Caroline și Daria va fi a doua de pe Chatrier, după Simona Halep vs Elise Mertens (va încep la ora 12:00, ora României).



Programul zilei de luni de la Roland Garros:





Arena Philippe-Chatrier (meciurile încep la ora 12:00)





Simona HALEP (ROU) [1] vs Elise MERTENS (BEL) [16]

Caroline Wozniacki (DEN) [1] vs Daria Kasatkina (RUS) [14] 6-7(5), 3-3



Rafael NADAL (ESP) [1] vs Maximilian MARTERER (GER)

Serena WILLIAMS (USA) vs Maria SHARAPOVA (RUS) [28]

Marin CILIC (CRO) [3] vs Fabio FOGNINI (ITA) [18]



Arena Suzanne-Lenglen (meciurile încep la ora 12:00)





Diego SCHWARTZMAN (ARG) [11] vs Kevin ANDERSON (RSA) [6]

Angelique KERBER (GER) [12] vs Caroline GARCIA (FRA) [7]

John ISNER (USA)[9] vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [5]

Garbiñe MUGURUZA (ESP) [3] vs Lesia TSURENKO (UKR)