VIDEO Surpriză la Roland Garros: David Goffin (favorit 8), învins în optimi de Marco Cecchinato; Novak Djokovic, calificat în sferturi

Italianul Marco Cecchinato (72 ATP) a produs una din cele mai mari surprize de pe tabloul masculin de simplu de la Roland Garros, reușind să îl elimine din competiție pe belgianul David Goffin, favoritul numărul 8. Aflat pentru prima dată în sferturile unui turneu de Grand Slam, Cecchinato se va duela cu Novak Djokovic (cap de serie 20), învingător în trei seturi în fața spaniolului Fernando Verdasco (30).













Optimi, rezultatele înregistrate duminică:





Marco Cecchinato (ITA) - David Goffin (BEL/N.8) 7-5, 4-6, 6-0, 6-3

Novak Djokovic (SRB/N.20) - Fernando Verdasco (ESP/N.30) 6-3, 6-4, 6-2

Dominic Thiem (AUT/N.7) - Kei Nishikori (JPN/N.19) 6-2, 6-0, 5-7, 6-4

Alexander Zverev (GER/N.2) - Karen Khachanov (RUS) 4-6, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 6-3





Au mai rămas de disputat în optimi:



Rafael Nadal vs Maximilian Marterer

Diego Schwartzman vs Kevin Anderson

Marin Cilic vs Fabio Fognini

John Isner vs Juan Martín Del Potro





Se vor juca în sferturi (se știu până acum):







Dominic Thiem vs Alexander Zverev

Marco Cecchinato vs Novak Djokovic