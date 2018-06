Roland Garros: Alexander Zverev, "chinuit" și de Karen Khachanov; Dominic Thiem, victorie în patru seturi cu Nishikori

Alexander Zverev (favorit 2) este condamnat la meciuri de cinci seturi la Roland Garros. Germanul a fost nevoit să muncească din greu pentru calificarea în sferturile Grand Slam-ului de la Paris, victoria în fața rusului Karen Khachanov (38 ATP) venind după trei ore și 29 de minute de joc, scor 4-6, 7-6(4), 2-6, 6-3, 6-3. O altă partidă a zilei i-a adus față în față pe Dominic Thiem (7) și Kei Nishikori (19), austriacul obținând calificarea în sferturi după un succes în patru seturi, scor 6-2, 6-0, 5-7, 6-4.





Alexander Zverev se află la al treilea meci consecutiv câștigat în cinci seturi la Roland Garros. În turul doi, germanul a trecut de Dusan Lajovic (60 ATP), scor 2-6, 7-5, 4-6, 6-1, 6-2, iar în turul trei l-a învins pe Damir Dzumhur (29 ATP), scor -2, 3-6, 4-6, 7-6 (3), salvând și o minge de meci.







În vârstă de 21 de ani, Zverev a devenit cel mai tânăr jucător care ajunge în sferturi la Roland Garros, după Juan Martin Del Potro, care reușea această performanță în 2009, când avea 20 de ani. Totodată, germanul se află pentru prima dată în carieră în sferturile unui turneu de Grand Slam.







De partea cealaltă, Thiem se află pentru a treia oară consecutiv în sferturile competiției de la Roland Garros, la ultimele două ediții ajungând până în semifinale.







Dominic Thiem este doar al doilea sportiv din Austria care reușește să ajungă de cel puțin trei ori în sferturile unui turneu de Grand Slam. Jucătorul în vârstă de 24 de ani i se alătură astfel lui Thomas Muster (câștigător la Roland Garros în 1995), care a ajuns de nouă ori în sferturile unui turneu major.







Alexander Zverev și Dominic Thiem se vor înfrunta pentru un loc în semifinalele de la Roland Garros. Jucătorul din Austria conduce cu 4-2 în meciurile directe cu Zverev, însă germanul a câștigat ultima confruntare, în finala ediției din acest an a turneului de la Madrid, scor 6-4, 6-4.





Au mai rămas de disputat în optimi:





Rafael Nadal vs Maximilian Marterer

Diego Schwartzman vs Kevin Anderson

Marin Cilic vs Fabio Fognini

John Isner vs Juan Martín Del Potro

David Goffin vs Marco Cecchinato

Novak Djokovic vs Fernando Verdasco







Aici poți citi o amplă prezentare a turneului de la Roland Garros.