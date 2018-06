Mihaela Buzărnescu: "Emoțiile au fost normale, sper să ajung vreodată să mă calific în vreun sfert de finală la un Grand Slam"

Corespondență de la Paris

Parcursul Mihaelei pe tabloul de simplu feminin de la Roland Garros s-a oprit în optimi, Madison Keys punând capăt ascensiunii jucătoarei noastre la Paris. "Emoțiile au fost normale, a fost un pic mai greu pe această arenă. Spre să ajung vreodată să mă calific în vreun sfert de finală la un Grand Slam", a precizat zâmbind Miki în cadrul conferinței de presă.







Ce a spus Mihaela după înfrângerea cu Madison Keys:







"A fost un pic mai greu la început să fiu pe această arenă, dar îmi doresc să joc mult mai multe meciuri pe viitor pe arene așa de mari. Ea a avut un început foarte bun de meci, serviciul a fost foarte puternic și asta a făcut diferența. Eu am revenit, păcat că și la 5-4 cu mingi noi ea a servit foarte bine. Sper ca data viitoare să fie altfel rezultatul.





Am făcut doar un singur antrenament de dimineață pe această arenă și poate că pe alt teren altfel se putea desfășura meciul, dar e a jucat bine de la început și precis, iar serviciul a fost cheia acestui meci.

Am jucat la Australian Open pe Margaret Court împotriva Carolinei Wozniacki, care este al treilea, dar este foarte mare. Acesta (n.r. Chatrier-ul) nu mi s-a părut atât de mare. Mă bucur că reușesc să joc meciuri pe arenele aceastea.







Rămân cu o amintire foarte plăcută că am reușit să ajung până în turul al patrulea. Sper să fie săptămâni ca aceastea și la alte Grand Slam-uri. Am realizat ce ar trebui să fac și cu serviciul ei, dar, repet, ea a meritat victoria.







Emoțiile au fost normale, pot spune că am avut emoții mai mari cu alte jucătoare, la alte meciuri în trecut. Voi vedea pe viitor ce ar trebui să schimb contra ei (n.r a lui Madison) dacă ne vom mai întâlni. Emoții au fost cred că și de partea ei. Sper ca și eu vreodată să mă calific în vreun sfert de finală la un Grand Slam.







Sunt obișnuită să joc multe meciuri, n-aș putea spune că s-a simțit vreo oboseală, anumite emoții s-au văzut la începutul meciului și au făcut o mică diferență. Nu au fost însă emoții că aș face un sfert de finală, pur și simplu emoții pentru arena respectivă, pentru jocul meu, pentru lucruri de genul acesta.







Nu am avut niciun gând când am intrat pe Chatrier, mi se părea terenul puțin mai rapid decât terenul 1, adică nu era atât de moale, cam asta am spus azi dimineață când am intrat pe teren și am început încălzirea.







Vreau să-mi văd de treaba mea și să rămân aceeași persoană care am fost întotdeauna. Mi-am promis de mai mulți ani că orice mi s-ar întâmpla îmn cariera mea, dacă voi avea vreodată șansa să ajung sus nu mă voi schimba și voi rămâne exact ceea ce am fost mereu" - Mihaela Buzărnescu.



Roland Garros-ul în trei cuvinte





"Bucurie, liniște, câștig" - Mihaela Buzărnescu, despre parcursul ei de la Paris.





Despre ce urmează







"Voi juca turneele de la Nottingham, Birmingham, Eastbourne și apoi Wimbledon-ul. Sunt ok" - Mihaela Buzărnescu.