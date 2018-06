Serena Williams, înaintea duelului cu Maria Sharapova: "Amândouă suntem în revenire, din motive total diferite. Probabil că ea e favorită"

"Sincer, ea e probabil favorită în acest meci. Joacă deja de un an, în timp ce eu abia am început, aşa că încerc să aflu unde sunt acum şi până unde pot merge. Cred că va fi un alt test, cred că zgura e suprafaţa ei favorită, pe care joacă foarte, foarte bine. Asta ar fi o bună oportunitate pentru mine ca să văd unde sunt şi sper să continui să merg înainte. Este diferit, amândouă suntem în revenire, din motive total diferite, iar evoluează de peste un an, în timp ce eu am început de vreo două luni. E ceva nou şi diferit", a declarat Williams, potrivit site-ului WTA.



Ce a spus Sharapova:





"De fiecare dată când joci împotriva Serenei știi la ce să te aștepți. Știi ce provocare urmează. Și, știți, chiar dacă nu am palmares bun împotriva ei, de fiecare dată aștept cu nerăbdare să joc în fața celei mai bune tenismene!





A trecut ceva vreme de la ultimul meci, cred că s-au întâmplat multe lucruri în viețile noastre, însă în moduri diferite. Am realizat multe, reușesc din nou să ajung în aceste momente și să nu îmi fie teamă de ele, reușesc să intru pe terenul central și să o înfrunt pe Serena, cred că totul vorbește de la sine", a spus Sharapova, citată de WTA.





Cele două jucătoare s-au duelat de 21 de ori până acum, Serena Williams reușind să se impună de 19 ori. Prima victorie obținută de Maria Sharapova în fața Serenei Williams a avut loc în 2004, în finala de la Wimbledon, scor 6-1, 6-4. De atunci, rusoaica a mai câștigat o singură dată, în același an, iar între timp Serena a ajuns la 18 victorii consecutive.



Ultimul duel dintre Williams și Sharapova a vut loc tot la un turneu de Grand Slam, în 2016, în sferturile de la Australian Open, jucătoarea din SUA câștigând atunci cu 6-4, 6-1.





În turul trei de la Roland Garros, Serena (451 WTA) a trecut de Julia Goerges (Germania), favorita numărul 11, scor 6-3, 6-4, după o oră și 16 minute de joc. Sharapova (30 WTA) vine la rândul său după o victorie uriașă, rusoaica reușind să o elimine din competiția pariziană pe Karolina Pliskova (6 WTA), favorita numărul 6, scor 6-2, 6-1.



În acest moment, Serena (36 de ani) are 23 de Grand Slam-uri câștigate (7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon și 6 US Open), aflându-se pe locul doi în ierarhia tuturor timpurilor (nu doar era Open). A depășit-o pe Steffi Graf (22), dar se află cu unul în urma lui Margaret Court (24).



De partea cealaltă, Sharapova (31 de ani) a triumfat de cinci ori în turneele de Grand Slam: Australian Open (2008), Roland Garros (2012, 2014), Wimbledon (2004) și US Open (2006).