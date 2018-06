​LIVE Text Mihaela Buzărnescu vs Madison Keys 1-5

1:5 Keys gaseste bine coltul terenului (30-0). Impinsa in spatele linie de fund, Mihaela trimite prea lung si scapa mingea in afara trenului (40-0) - trei mingi de break pentru americanca. Keys inchide game-ul cu o lovitura pe contre-pied. Madison se distanteaza pe tabela si va servi pentru castigarea primului set.







1:4 Madison Keys serveste impecabil, nu sunt prea multe de facut pentru Buzarnescu. Un singur punct a castigat jucatoarea noastra pe serviciul americancei pana in acest moment. Keys a inchis game-ul cu un as, al doilea pentru ea in aceasta confruntare.







1:3 Buzarnescu gaseste linia cu backhandul (15-0). Serveste bine si returul americancei se opreste in fileu. Inca nu serviciu spre corpul adversarei, iar Buzarnescu are trei mingi de game. Greseste insa la urmatorul schimb (40-15). Serviciul o ajuta inca o data pe Mihaela, care apare pentru prima data pe tabela in acest meci.







0:3 Keys vine bine la fileu si nu ii lasa nicio sansa Mihaelei (30-0). Urmeaza un as al americancei (40-0). Jucatoarea noastra returneaza in afara terenului, iar scorul devine 3-0 pentru Madison.







0:2 Buzarnescu incepe cu o dubla greseala (0-15). Mihaela schimba bine directia, iar americanca nu mai gaseste terenul - primul punct al Mihaelei din acest meci. Serviciu bun, spre corpul adversarei. Keys trimite in aut (30-30). Mihaela rateaza complet o lovitura - prima minge de break pentru americanca. Profita Madison si incheie spectaculos cu un punct din apropierea fileului.







0:1 Meciul a inceput cu Madison Keys la serviciu. Primul punct ii revine americancei, dupa o minge trimisa in fileu de Mihaela. Pe serviciul doi al lui Keys, Buzarnescu rateaza returul (40-0). Jucatoarea noastra trimite prea lung, iar game-ul este castigat la zero de americanca







Vremea este perfecta in capitala Frantei. Sunt 23 de grade Celsius.







Cele doua sportive se afla la incalzire.







Jucatoarea noastra castiga tragerea la sorti si alege sa primeasca.







Mihaela patrunde in premiera pe impunatoarea arena Philippe-Chatrier. Isi face aparitia si Madison Keys. Tribunele sunt aproape goale, este abia ora 11 la Paris.







Mihaela Buzărnescu (33 WTA) se află în fața unui nou "test" dificil la Roland Garros, jucătoarea noastră urmând să o întâlnească pe americanca Madison Keys (favorită 13), finalistă la ediția de anul trecut a US Open. Partida care poate aduce calificarea în sferturi pentru Mihaela va avea loc pe arena Philippe-Chatrier, de la ora 12:00, putând fi urmărită în direct pe Eurosport 2 și LiveText pe HotNews.ro.









Americanca a mai ajuns o singură dată în această fază a Grand Slam-ului de la Paris, în 2016, când a fost învinsă de Kiki Bertens (scor 7-6(4), 6-3).



Parcursul de până acum al celor două jucătoare la Roland Garros:



Mihaela Buzărnescu



Turul I: 6-3, 6-3 cu (SUA, 1275 WTA), după o oră și 27 de minute

Turul II: 6-1, 6-2 cu (Suedia, 97 WTA), după o oră și cinci minute

Turul III: 6-3, 7-5 cu (Ucraina, 4 WTA), după o oră și 37 de minute.



Madison Keys



Turul I: 6-3, 6-3 cu Sachia Vickery (SUA, 76 WTA), după 58 de minute

Turul II: 6-4, 6-1 cu Caroline Dolehide (SUA, 125 WTA), după o oră și 9 minute

Turul III: 6-1, 7-6(7) cu Naomi Osaka (Japonia, 20 WTA), după o oră și 23 de minute.



Mihaela Buzărnescu vs Madison Keys:



Vârsta: 30-23

Locul nașterii: Bucuresti - Rock Island, SUA

Înălțime: 1,75 metri - 1,78 metri

Jucătoare de mâna stângă - Jucătoare de mâna dreaptă

Victorii/înfrângeri în 2018: 21 / 14 vs 14 / 8

Victorii/înfrângeri în carieră: 386 / 202 vs 235 / 131

Titluri WTA în carieră: 0-3 (2017 - Stanford; 2016 - Birmingham; 2014 - Eastbourne)

Bani câștigați în 2018 (înaintea turneului de la RG): $263,829 vs $516,001

Bani câștigați din tenis: $640,646 vs $8,049,826

Locul în clasamentul WTA: 33-13

Cea mai bună clasare din carieră: 32-7

