​LIVE Text Mihaela Buzărnescu vs Madison Keys (de la ora 12:00)

​Mihaela Buzărnescu (33 WTA) se află în fața unui nou "test" dificil la Roland Garros, jucătoarea noastră urmând să o întâlnească pe americanca Madison Keys (favorită 13), finalistă la ediția de anul trecut a US Open. Partida care poate aduce calificarea în sferturi pentru Mihaela va avea loc pe arena Philippe-Chatrier, de la ora 12:00, putând fi urmărită în direct pe Eurosport 2 și LiveText pe HotNews.ro.

Confruntarea din optimile turneului de la Roland Garros va fi prima între Buzărnescu și Keys, finalistă la ediția din 2017 a US Open (învinsă cu 6-3, 6-0 de Sloane Stephens).Americanca a mai ajuns o singură dată în această fază a Grand Slam-ului de la Paris, în 2016, când a fost învinsă de Kiki Bertens (scor 7-6(4), 6-3).Turul I: 6-3, 6-3 cu Vania King (SUA, 1275 WTA), după o oră și 27 de minuteTurul II: 6-1, 6-2 cu Rebecca Peterson (Suedia, 97 WTA), după o oră și cinci minuteTurul III: 6-3, 7-5 cu Elina Svitolina (Ucraina, 4 WTA), după o oră și 37 de minute.Turul I: 6-3, 6-3 cu Sachia Vickery (SUA, 76 WTA), după 58 de minuteTurul II: 6-4, 6-1 cu Caroline Dolehide (SUA, 125 WTA), după o oră și 9 minuteTurul III: 6-1, 7-6(7) cu Naomi Osaka (Japonia, 20 WTA), după o oră și 23 de minute.Vârsta: 30-23Locul nașterii: Bucuresti - Rock Island, SUAÎnălțime: 1,75 metri - 1,78 metriJucătoare de mâna stângă - Jucătoare de mâna dreaptăVictorii/înfrângeri în 2018: 21 / 14 vs 14 / 8Victorii/înfrângeri în carieră: 386 / 202 vs 235 / 131Titluri WTA în carieră: 0-3 (2017 - Stanford; 2016 - Birmingham; 2014 - Eastbourne)Bani câștigați în 2018 (înaintea turneului de la RG): $263,829 vs $516,001Bani câștigați din tenis: $640,646 vs $8,049,826Locul în clasamentul WTA: 33-13Cea mai bună clasare din carieră: 32-7