Roland Garros: Lucas Pouille și Kyle Edmund, eliminați în turul trei - Programul optimilor

Lucas Pouille (favorit 15) a părăsit competiția de la Roland Garros în turul trei, fiind învins în trei seturi de rusul Karen Khachanov, scor 6-3, 7-5, 6-3. În altă partidă a zilei de sâmbătă, Kyle Edmund, cap de serie 16, a cedat în fața italianului Fabio Fognini (18), scor 6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 6-4.

Turul III, rezultatele consemnate sâmbătă:

Rafael Nadal (ESP/N.1) - Richard Gasquet (FRA/N.27) 6-3, 6-2, 6-2

Maximilian Marterer (GER) - Jürgen Zopp (EST) 6-2, 6-1, 6-4

Diego Schwartzman (ARG/N.11) - Borna Coric (CRO) 7-5, 6-3, 6-3

Kevin Anderson (RSA/N.6) - Mischa Zverev (GER) 6-1, 6-7 (3/7), 6-3, 7-6 (7/4)

Marin Cilic (CRO/N.3) - Steve Johnson (USA) 6-3, 6-2, 6-4

Fabio Fognini (ITA/N.18) - Kyle Edmund (GBR/N.16) 6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 6-4

John Isner (USA/N.9) - Pierre-Hugues Herbert (FRA) 7-6 (7/1), 6-4, 7-6 (7/4)

Juan Martín Del Potro (ARG/N.5) - Albert Ramos (ESP/N.31) 7-5, 6-4, 6-1

David Goffin (BEL/N.8) - Gaël Monfils (FRA/N.32) 6-7 (6/8), 6-3, 4-6, 7-5, 6-3

Karen Khachanov (RUS) - Lucas Pouille (FRA/N.15) 6-3, 7-5, 6-3



Program optimi:

Rafael Nadal vs Maximilian MartererDiego Schwartzman vs Kevin AndersonMarin Cilic vs Fabio FogniniJohn Isner vs Juan Martín Del PotroDavid Goffin vs Marco CecchinatoNovak Djokovic vs Fernando VerdascoDominic Thiem vs Kei NishikoriAlexander Zverev vs Karen Khachanov