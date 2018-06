Roland Garros: Kerber, Sharapova și Serena Williams continuă competiția - Programul optimilor

Sâmbătă s-au stabilit ultimele dueluri din faza optimilor de finală de la Roland Garros, Simona Halep, Garbine Muguruza, Angelique Kerber, Maria Sharapova sau Serena Williams câștigând partidele disputate în turul al treilea. Cel mai așteptat meci din optimi va fi cu siguranță cel dintre Serena Williams și Maria Sharapova. Americanca are 19-2 în întâlnirile directe cu jucătoarea din Rusia.



Elise Mertens (BEL/N.16) - Daria Gavrilova (AUS/N.24) 6-3, 6-1Angelique Kerber (GER/N.12) - Kiki Bertens (NED/N.18) 7-6 (7/4), 7-6 (7/4)Garbiñe Muguruza (ESP/N.3) - Samantha Stosur (AUS) 6-0, 6-2Lesia Tsurenko (UKR) - Magdaléna Rybáriková (SVK/N.19) 6-2, 6-4Serena Williams (USA) - Julia Görges (GER/N.11) 6-3, 6-4Maria Sharapova (RUS/N.28) - Karolína Plíšková (CZE/N.6) 6-2, 6-1Anett Kontaveit (EST/N.25) - Petra Kvitová (CZE/N.8) 7-6 (8/6), 7-6 (7/4)Sloane Stephens (USA/N.10) - Camila Giorgi (ITA) 4-6, 6-1, 8-6Simona Halep vs Elise MertensAngelique Kerber vs Caroline GarciaGarbiñe Muguruza vs Lesia TsurenkoSerena Williams vs Maria SharapovaBarbora Strycova vs Yulia PutintsevaMadison Keys vs Mihaela BuzarnescuAnett Kontaveit vs Sloane StephensDarya Kasatkina vs Caroline Wozniacki