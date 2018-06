Roland Garros: Mihaela Buzărnescu vs Madison Keys se va juca duminică - Prima partidă de pe Philippe-Chatrier (de la ora 12:00)

După victoria entuziasmantă cu Elina Svitolina, Mihaela Buzărnescu va încerca să obțină calificarea în sferturile turneului de Roland Garros. Jucătoarea noastră va da piept cu Madison Keys (13 WTA), finalistă la ediția de anul trecut a US Open. Partida va fi găzduită de arena Philippe-Chatrier și va începe la ora 12:00 (ora României).



Confruntarea din optimile turneului de la Roland Garros va fi prima între Buzărnescu și Keys, finalistă la ediția din 2017 a US Open.



Americanca a mai ajuns o singură dată în această fază a Grand Slam-ului de la Paris, în 2016, când a fost învinsă de Kiki Bertens (scor 7-6(4) 6-3).







Parcursul de până acum al celor două jucătoare la Roland Garros:



Mihaela Buzărnescu



Turul I: 6-3, 6-3 cu Vania King (SUA, 1275 WTA), după o oră și 27 de minute

Turul II: 6-1, 6-2 cu Rebecca Peterson (Suedia, 97 WTA), după o oră și cinci minute

Turul III: 6-3, 7-5 cu Elina Svitolina (Ucraina, 4 WTA), după o oră și 37 de minute.



Madison Keys



Turul I: 6-3, 6-3 cu Sachia Vickery (SUA, 76 WTA), după 58 de minute

Turul II: 6-4, 6-1 cu Caroline Dolehide (SUA, 125 WTA), după o oră și 9 minute

Turul III: 6-1, 7-6(7) cu Naomi Osaka (Japonia, 20 WTA), după o oră și 23 de minute.







Programul zilei de duminică:







Arena Philippe-Chatrier



Madison KEYS (USA) [13] vs Mihaela BUZARNESCU (ROU) [31]

Dominic THIEM (AUT) [7] vs Kei NISHIKORI (JPN) [19]

Anett KONTAVEIT (EST) [25] vs Sloane STEPHENS (USA) [10]

Novak DJOKOVIC (SRB) [20] vs Fernando VERDASCO (ESP) [30]



Arena Suzanne-Lenglen



Karen KHACHANOV (RUS) vs Alexander ZVEREV (GER) [2]

Barbora STRYCOVA (CZE) [26] vs Yulia PUTINTSEVA (KAZ)

David GOFFIN (BEL)[8] vs Marco CECCHINATO (ITA)

Daria KASATKINA (RUS) [14] vs Caroline WOZNIACKI (DEN) [2]



Terenul 1



Sorana CIRSTEA (ROU) & Sara SORRIBES TORMO (ESP)

vs Hao-Ching CHAN (TPE) & Zhaoxuan YANG (CHN) [8]



Maximo GONZALEZ (ARG) & Nicolas JARRY (CHI)

vs Calvin HEMERY (FRA) & Stephane ROBERT (FRA)



Robin HAASE (NED) & Matwe MIDDELKOOP (NED)

vs Pierre-Hugues HERBERT (FRA) & Nicolas MAHUT (FRA) [6]

To be completed: Haase/Middelkoop lead 5-4



Venus WILLIAMS (USA) & Serena WILLIAMS (USA)



vs A.KLEPAC (SLO ) / MJ.MARTINEZ SANCHEZ (ESP) [3]



Terenul 18



Shuai ZHANG (CHN) & John PEERS (AUS)

vs Nicole MELICHAR (USA) & Alexander PEYA (AUT)



Juan Sebastian CABAL (COL) & Robert FARAH (COL) [5]

vs Wesley KOOLHOF (NED) & Artem SITAK (NZL)



Barbora KREJCIKOVA (CZE) & Katerina SINIAKOVA (CZE) [6]

vs Kiki BERTENS (NED) & Johanna LARSSON (SWE) [9]



Kristina MLADENOVIC (FRA) & Alexis MUSIALEK (FRA)

vs Demi SCHUURS (NED) & Matwe MIDDELKOOP (NED)



Terenul 7



Vania KING (USA) & Franko SKUGOR (CRO)

vs Latisha CHAN (TPE) & Ivan DODIG (CRO) [2]



Marcelo AREVALO (ESA) & Jamie CERRETANI (USA)

vs Oliver MARACH (AUT) & Mate PAVIC (CRO) [2]



Dalila JAKUPOVIC (SLO) & Irina KHROMACHEVA (RUS)

vs Lara ARRUABARRENA (ESP) & Katarina SREBOTNIK (SLO)



Gabriela DABROWSKI (CAN) & Mate PAVIC (CRO) [1]

vs Andrea SESTINI HLAVACKOVA (CZE) & Edouard ROGER-VASSELIN (FRA)