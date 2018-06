Roland Garros: Serena Williams vs Maria Sharapova, capul de afiș al optimilor - Americanca a eliminat-o pe Julia Goerges (favorită 11)

Serena Williams a ajuns în optimi la Roland Garros, fază în care va evolua cu marea sa rivală Maria Sharapova. Aflată pe locul 451 WTA, Serena a trecut de Julia Goerges (Germania), favorita numărul 11, scor 6-3, 6-4, după o oră și 16 minute de joc.





Cele două jucătoare s-au duelat de 21 de ori până acum, Serena Williams reușind să se impună de 19 ori. Prima victorie obținută de Maria Sharapova în fața Serenei Williams a avut loc în 2004, în finala de la Wimbledon, scor 6-1, 6-4. De atunci, rusoaica a mai câștigat o singură dată, în același an, iar între timp Serena a ajuns la 18 victorii consecutive.





Ultimul duel dintre Williams și Sharapova a vut loc tot la un turneu de Grand Slam, în 2016, în sferturile de la Australian Open, jucătoarea din SUA câștigând atunci cu 6-4, 6-1.









În acest moment, Serena (36 de ani) are 23 de Grand Slam-uri câștigate (7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon și 6 US Open), aflându-se pe locul doi în ierarhia tuturor timpurilor (nu doar era Open). A depășit-o pe Steffi Graf (22), dar se află cu unul în urma lui Margaret Court (24).







De partea cealaltă, Sharapova (31 de ani) a triumfat de cinci ori în turneele de Grand Slam: Australian Open (2008), Roland Garros (2012, 2014), Wimbledon (2004) și US Open (2006).



Rezultatele zilei de vineri:





Sloane Stephens (USA/N.10) - Camila Giorgi (ITA) 4-6, 6-1, 8-6





Program optimi:





Simona Halep vs Elise Mertens

Angelique Kerber vs Caroline Garcia

Garbiñe Muguruza vs Lesia Tsurenko

Serena Williams vs Maria Sharapova

Barbora Strycova vs Yulia Putintseva

Madison Keys vs Mihaela Buzarnescu

Anett Kontaveit vs Sloane Stephens

Darya Kasatkina vs Caroline Wozniacki









