LIVE Text Simona Halep vs Andrea Petkovic 2-3

2:2 Venita la fileu, Petkovic puncteaza pe contre-pied (15-15). A doua dubla greseala a liderului mondial (15-30). Serviciu bun acum, germana returneaza in aut. Simona conduce bine punctul si finalizeaza spectaculos cu backhandul (40-30). Inca un retur trimis in afara terenului de Petkovic, se face 2-2







1:2 Retur bun al Simonei, in picioarele adversarei, iar Petkovic greseste. Andrea incearca sa schimbe in lungul liniei, dar este incomodata de mingea trimisa de Halep si nu gaseste terenul. Inca un punct pentru Simona, trei mingi de break. Germana gaseste un unghi fantastic si salveaza o minge de break. Halep ataca bine cu forehandul si fructifica cea de-a doua minge de break







0:2 Simona joaca inteligent la fileu si obtine primul punct pe propriul serviciu (15-30).Dubla greseala a liderului mondial, Petkovic are doua mingi de break. Petkovic vine bine la fileu si inchide punctul cu voleu drive. Se face 2-0 pentru numarul 107 WTA







0:1 Meciul a inceput cu Petkovic la serviciu. Petkovic face bine pasul in fata, iar Halep nu mai poate ajunge la o scurta. Simona loveste in forta si germanca trimite in fileu - egalitate. Liderul mondial sta bine in defensiva, prelungeste punctul si Petkovic greseste din nou, minge de break. Petkovic anuleaza mingea de break, gratie unui backhand trimis direct pe linie. Numarul 107 schimba bine directia si gaseste perfect coltul terneului, din nou egalitate. Dubla greseala comisa Petkovic, este deja a sasea egalitate in acest prim game al partidei. Pe serviciul doi al Jucatoarei din Germania, Halep rateaza returul si game-ul ii revine adversarei.







Cele doua jucatoare se afla la incalzire.







Pentru un loc în optimile de la Roland Garros, Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Andrea Petkovic (Germania, 107 WTA), într-o reeditare a semifinalei din 2014 a turneului de Grand Slam de la Paris. Confruntarea va avea loc pe Terenul 18, după ora 17:45, putând fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.



Învingătoarea dintre Halep și Petkovic o va întâlni în optimi pe Elise Mertens (Belgia, 16 WTA), cap de serie 16, care a trecut de Daria Gavrilova (Australia), locul 24 WTA şi cap de serie 24, scor 6-3, 6-1, după 62 de minute de joc.







Halep și Petkovic s-au mai întâlnit de șapte ori, scorul fiind 6-1 în favoarea jucătoarei noastre. Ultima confruntare a avut loc în 2016, la FedCup, unde Halep s-a impus cu 6-4, 6-7 (5), 6-4. Petkovic a câştigat primul duel, disputat în urmă cu nouă ani, în sferturile turneului de la Bucureşti, scor 6-2, 7-6 (2).





Va fi a doua confruntare dintre Halep și Petkovic la Roland Garros. La ediția din 2014, Simona a eliminat-o în semifinale pe Petkovic, scor 6-2 7-6(4). Vezi aici mai multe detalii.





În primul tur de la Roland Garros, Petkovic a eliminat-o pe Kristina Mladenovic (Franța), cap de serie numărul 29, scor 7-6(10), 6-2. În runda a doua, jucătoarea din Germania a trecut de Bethanie Mattek-Sands (SUA, 202 WTA), scor 6-0, 7-6(5).





În vârstă de 30 de ani, Petkovic ocupă în prezent locul 107 în clasamentul mondial și are în palmares șase trofee: 2015 - Antwerp; 2014 - Charleston, Bad Gastein, Sofia; 2011 - Strasbourg; 2009 - Bad Gastein.







Cea mai bună clasare din carieră pentru jucătoarea din Germania a fost locul 9 WTA, în 2011. Petkovic are 1.80 metri, este jucătoare de mână dreaptă și a strâns până acum din tenis $6,733,721.





Înaintea turneului de la Roland Garros, Andrea Petkovic a fost învinsă de Sorana Cîrstea, scor 2-6 7-6(3) 7-6(5), în primul tur de la Nurnberg.





Halep vs Petkovic, întâlniri directe: 6-1



București, 2009: Pekovic - Halep 6-2, 7-6(2)

Nurnberg, 2013: Halep - Petkovic 6-3 6-3

Tokyo, 2013: Halep - Petkovic 7-6(4) 6-3

Roland Garros, 2014: Halep - Petkovic 6-2, 7-6(4)

Beijing, 2014: Halep - Petkovic 7-6(4), 5-7, 7-6(1)

Cincinnati, 2015: Halep - Petkovic 4-6, 6-4 ,6-2

FedCup, 2016: Halep - Petkovic 6-4 6-7(5) 6-4





Rezultatele obținute de Halep la Roland Garros:



2017: Finală - învinsă de Jelena Ostapenko (Letonia), scor 4-6, 6-4, 6-3

2016: Optimi - învinsă de Samantha Stosur (Australia), scor 7-6(0), 6-3

2015: Turul II - învinsă de Mirjana Lucic-Baroni (Croația), scor 7-5, 6-1

2014: Finală - învinsă de Maria Sharapova (Rusia), scor 6-4, 6-7(5), 6-4

2013: Turul I - învinsă de Carla Suárez Navarro (Spania), scor 3-6, 6-2, 6-2

2012: Turul I - învinsă de Petra Cetkovska (Cehia), scor 6-1, 6-3

2011: Turul II - învinsă de Samantha Stosur (Australia), scor 6-0, 6-2

2010: Turul I - învinsă de Samantha Stosur (Australia), scor 7-5, 6-1.



Aici poți citi o amplă prezentare a turneului de la Roland Garros.



Aici poți vedea tabloul feminin de simplu.



Ediția cu numărul 121 a competiției de la Roland Garros se dispută în perioada 27 mai - 10 iunie 2017. Întrecerea de la Paris poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.

