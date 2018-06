VIDEO Roland Garros: Maria Sharapova nu i-a lăsat nicio șansă Karolinei Pliskova - Victorie în 59 de minute pentru rusoaică (scor 6-2, 6-1)

Maria Sharapova (30 WTA), cap de serie numărul 28, a avut nevoie de doar 59 de minute pentru a o învinge pe Karolina Pliskova (Cehia), a șasea favorită a turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Rusoaica a dispus în mod categoric de semifinalista de anul trecut, scorul fiind unul care nu lasă loc de prea multe comentarii, 6-2, 6-1.

"Știam că va fi o adversara dificilă. Era meciul meu de câștigat. Am vrut să joc bine, să-mi dau cea bună șansă și am făcut acest lucru. Am fost agresivă, am jucat inteligent și abia aștept turul următor", a spus Sharapova, la finalul partidei.



În optimile de finală, Sharapova ar putea să o întâlnească pe Serena Williams (451 WTA), dacă americanca o va învinge astăzi pe Julia Goerges (Germania, 11 WTA).

Sharapova a câștigat de două ori turneul de la Roland Garros, în 2012 şi 2014, ultimul triumf fiind în fața Simonei Halep (scor 6-4, 6-7(5), 6-4).



La ediția de anul trecut a turneului de la Roland Garros, Pliskova a ajuns până în semifinale, fază în care a fost învinsă de Simona Halep, scor 6-4, 3-6, 6-3.



"This was my match to win. I wanted to perform well. I played smart and did the right things."@MariaSharapova #RG18 pic.twitter.com/N9wDspwfrH