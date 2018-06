Roland Garros: Simona Halep și Irina Begu luptă sâmbătă pentru un loc în optimi - Programul meciurilor

Programul jucătoarelor din România:





Simona Halep (1 WTA) vs Andrea Petkovic (Germania, 107 WTA)/ a treia partidă (ultima) de pe Terenul 18







Halep și Petkovic s-au mai întâlnit de șapte ori, scorul fiind 6-1 în favoarea jucătoarei noastre. Ultima confruntare a avut loc în 2016, la FedCup, unde Halep s-a impus cu 6-4, 6-7 (5), 6-4. Petkovic a câştigat primul duel, disputat în urmă cu nouă ani, în sferturile turneului de la Bucureşti, scor 6-2, 7-6 (2).





Va fi a doua confruntare dintre Halep și Petkovic la Roland Garros. La ediția din 2014, Simona a eliminat-o în semifinale pe Petkovic, scor 6-2 7-6(4). Vezi aici mai multe detalii.





Irina-Camelia Begu (40 WTA) vs Caroline Garcia (Franța, 7 WTA) / a treia confruntare de pe arena Suzanne-Lenglen





Begu și Garcia s-au întâlnit de cinci ori până acum, scorul fiind 3-2 pentu jucatoarea din Franța. Ultimul duel s-a disputat anul trecut, în primul tur la Bastad (zgură), Caroline câștigând cu 5-7, 6-3, 6-4.







Irina-Camelia BEGU (ROU) & Qiang WANG (CHN) vs Andreja KLEPAC (SLO) & Măría José MARTINEZ SANCHEZ (ESP) [3] / ultimul meci de pe Terenul 9





Latisha CHAN (TPE) & Bethanie MATTEK-SANDS (USA) [4] vs Irina BARA (ROU) & Mihaela BUZARNESCU (ROU) / a doua partida de pe Terenul 14



Programul zilei de sâmbătă:



Philippe-Chatrier (meciurile încep la ora 12:00)



Garbiñe MUGURUZA (ESP) [3] vs Samantha STOSUR (AUS)

Lucas POUILLE (FRA) [15] vs Karen KHACHANOV (RUS) 3-6, 5-7, 1-1

Maria SHARAPOVA (RUS) [28] vs Karolina PLISKOVA (CZE) [6]

Rafael NADAL (ESP) [1] vs Richard GASQUET (FRA) [27]

Albert RAMOS-VINOLAS (ESP) [31] vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [5]



Suzanne-Lenglen (meciurile încep la ora 12:00)



Fabio FOGNINI (ITA) [18] vs Kyle EDMUND (GBR) [16]

David GOFFIN (BEL) [8] vs Gael MONFILS (FRA) [32] 6-7(6) 6-3 3-2

Irina-Camelia BEGU (ROU) vs Caroline GARCIA (FRA) [7]

Julia GOERGES (GER) [11] vs Serena WILLIAMS (USA)

John ISNER (USA) [9] vs Pierre-Hugues HERBERT (FRA)



Terenul 1 (meciurile încep la ora 12:00)



Petra KVITOVA (USA) [8] vs Anett KONTAVEIT (EST) [25]

Mischa ZVEREV (GER) vs Kevin ANDERSON (RSA) [6]

Marin CILIC (CRO) [3] vs Steve JOHNSON (USA)

Angelique KERBER (GER) [12] vs Kiki BERTENS (NED) [18]



Terenul 18 (meciurile încep la ora 12:00)



Camila GIORGI (ITA) vs Sloane STEPHENS (USA) [10]

Diego SCHWARTZMAN (ARG) [11] vs Borna CORIC (CRO)

Simona HALEP (ROU) [1] vs Andrea PETKOVIC (GER)



Terenul 3 (meciurile încep la ora 12:00)



Raven KLAASEN (RSA) & Michael VENUS (NZL) [10]

vs Nikola MEKTIC (CRO) & Alexander PEYA (AUT) [8]



Jamie MURRAY (GBR) & Bruno SOARES (BRA) [4]

vs Maximo GONZALES (ARG) & Nicolas JARRY (CHI) 2-3



Timea BABOS (HUN) & Kristina MLADENOVIC (FRA) [1]

vs Nao HIBINO (JPN) & Oksana KALASHNIKOVA (GEO)



Anna-Lena GROENEFELD (GER) & Robert FARAH (COL) [8]

vs Alla KUDRYAVTSEVA (RUS) & Nikola MEKTIC (CRO)



Terenul 6 (meciurile încep la ora 12:00)



Raquel ATAWO (USA) & Anna-Lena GROENEFELD (GER) [11]

vs Eri HOZUMI (JPN) & Makoto NINOMIYA (JPN)



Kaitlyn CHRISTIAN (USA) & Carina WITTHOEFT (GER)

vs Gabriela DABROWSKI (CAN) & Yifan XU (CHN) [5]



L.KUBOT (POL ) & M.MELO (BRA) [1]

vs Rohan BOPANNA (IND) & Edouard ROGER-VASSELIN (FRA) [13]



Gabriela DABROWSKI (CAN) & Mate PAVIC (CRO) [1]

vs Pauline PARMENTIER (FRA) & Gergoire BARRERE (FRA) 4-6, 4-1



Terenul 7 (meciurile încep la ora 12:00)



Magdalena RYBARIKOVA (SVK) [19] vs Lesia TSURENKO (UKR)

Maximilian MARTERER (GER) vs Jurgen ZOPP (EST)

Daria GAVRILOVA (AUS) [24] vs Elise MERTENS (BEL) [16]



Terenul 9 (meciurile încep la ora 12:00)



Jennifer BRADY (USA) & Vania KING (USA)

vs Kateryna BONDARENKO (UKR) & Aleksandra KRUNIC (SRB)



Daniele BRACCIALI (ITA) & Andreas SEPPI (ITA)

vs Henri KONTINEN (FIN) & John PEERS (AUS) [3]



Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) & Samantha STOSUR (AUS)

vs Andrea SESTINI HLAVACKOVA (CZE) & Barbora STRYCOVA (CZE) [2]



Irina-Camelia BEGU (ROU) & Qiang WANG (CHN)

vs Andreja KLEPAC (SLO) & María José MARTINEZ SANCHEZ (ESP) [3]



Terenul 14 (meciurile încep la ora 12:00)



Leonardo MAYER (ARG) & Joao SOUSA (POR)

vs Feliciano LOPEZ (ESP) & Marc LOPEZ (ESP) [12]



Latisha CHAN (TPE) & Bethanie MATTEK-SANDS (USA) [4]

vs Irina BARA (ROU) & Mihaela BUZARNESCU (ROU)



Barbora KREJCIKOVA (CZE) & Katerina SINIAKOVA (CZE) [6]

vs Tatjana MARIA (GER) & Heather WATSON (GBR)



Abigail SPEARS (USA) & Juan Sebastian CABAL (COL)

vs Yifan XU (CHN) & Olivier MARACH (AUT) [3]



Va fi repartizat:



Nu înainte de ora 19



R.obin HAASE (NED) & Matwe MIDDELKOOP (NED)

vs Pierre-Hugues HERBERT (FRA) & Nicolas MAHUT (FRA) [6] 4-5





Aici poți citi o amplă prezentare a turneului de la Roland Garros.



Aici poți vedea tabloul feminin de simplu.



Aici poți vedea tabloul masculin de simplu.



Ediția cu numărul 121 a competiției de la Roland Garros se dispută în perioada 27 mai - 10 iunie 2017. Întrecerea de la Paris poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.

Ediția cu numărul 121 a competiției de la Roland Garros se dispută în perioada 27 mai - 10 iunie 2017. Întrecerea de la Paris poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.