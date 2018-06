VIDEO Roland Garros: Alexander Zverev a supraviețuit unui nou meci de cinci seturi; Grigor Dimitrov, eliminat în turul trei

Alexander Zverev (favoritul numărul 2) a avut parte de un nou meci maraton la Roland Garros, germanul trecând în cinci seturi de bosniacul Damir Dzumhur (29 ATP), scor -2, 3-6, 4-6, 7-6 (3), 7-5. Calificat în optimi, Zverev a petrecut pe teren până acum peste opt ore.Într-o altă partidă a zilei de vineri, Grigor Dimitrov, cap de serie numărul 4, a cedat în trei seturi în fața spaniolului Fernando Verdasco, scor 7-6 (4), 6-2, 6-4, părăsind competiția în turul al treilea.



Turul III, rezultatele înregistrate vineri:

Marco Cecchinato (ITA) - Pablo Carreño (ESP/N.10) 2-6, 7-6 (7/5), 6-3, 6-1

Novak Djokovic (SRB/N.20) - Roberto Bautista (ESP/N.13) 6-4, 6-7 (6/8), 7-6 (7/4), 6-2

Fernando Verdasco (ESP/N.30) - Grigor Dimitrov (BUL/N.4) 7-6 (7/4), 6-2, 6-4

Dominic Thiem (AUT/N.7) - Matteo Berrettini (ITA) 6-3, 6-7 (5/7), 6-3, 6-2

Kei Nishikori (JPN/N.19) - Gilles Simon (FRA) 6-3, 6-1, 6-3

Alexander Zverev (GER/N.2) - Damir Džumhur (BIH/N.26) 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (7/3), 7-5

Program optimi (se știu până acum):

Novak Djokovic vs Fernando VerdascoDominic Thiem vs Kei NishikoriAlexander Zverev vs Lucas Pouille/ Kaen KhachanovMarco Cecchinato vs David Goffin/ Gael MonfilsEdiția cu numărul 121 a competiției de la Roland Garros se dispută în perioada 27 mai - 10 iunie 2017. Întrecerea de la Paris poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.