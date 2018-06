​Roland Garros: Daria Kasatkina, Barbora Strycova și Yulia Putintseva, calificate în optimi

​Vineri au avut loc primele meciuri din turul trei de pe tabloul principal de simplu feminin de Roland Garros. În runda următoare s-au calificat, printre altele, Daria Kasatkina (favorită 14), Barbora Strycova (26) și Yulia Putintseva (98 WTA). Cea mai mare surpriză a zilei a fost furnizată de Mihaela Buzărnescu, jucătoarea noastră eliminând-o din competiției pe Elina Svitolina, favorita numărul patru.





Turul III, s-au disputat vineri:







Caroline Wozniacki (DEN/N.2) - Pauline Parmentier (FRA) 6-0, 6-3 Barbora Strycova (CZE/N.26) - Katerina Siniakova (CZE) 6-2, 6-3Yulia Putintseva (KAZ) - Qiang Wang (CHN) 1-6, 7-5, 6-4Madison Keys (USA/N.13) - Naomi Osaka (JPN/N.21) 6-1, 7-6 (9/7)Darya Kasatkina (RUS/N.14) - Maria Sakkari (GRE) 6-1, 1-6, 6-3Caroline Wozniacki (DEN/N.2) - Pauline Parmentier (FRA) 6-0, 6-3





Program optimi (se cunosc până acum):





Barbora Strycova vs Yulia Putintseva

Madison Keys vs Mihaela Buzarnescu

Darya Kasatkina vs Caroline Wozniacki