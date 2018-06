Roland Garros, programul de sâmbătă: Simona Halep, al treilea meci pe terenul 18; Irina Begu, la loc de cinste - a doua partidă de pe Lenglen

Corespondență de la Paris

Cap de serie numărul unu, Simona Halep va juca în turul trei de la Roland împotriva nemțoaicei Andrea Petkovic pe terenul numărul 18, după cum au anunțat organizatorii Grand Slam-ului parizian. Disputa va fi a treia (ultima) de pe această arenă. Tot sâmbătă (n.r. 2 iunie) va evolua și Irina Begu cu Caroline Garcia (a doua partidă de pe Suzanne Lenglen).







Programul zilei de sâmbătă:







Philippe-Chatrier (meciurile încep la ora 12:00)



Garbiñe MUGURUZA (ESP) [3] vs Samantha STOSUR (AUS)

Maria SHARAPOVA (RUS) [28] vs Karolina PLISKOVA (CZE) [6]

Rafael NADAL (ESP) [1] vs Richard GASQUET (FRA) [27]

Albert RAMOS-VINOLAS (ESP) [31] vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [5]







Court Suzanne-Lenglen (meciurile încep la ora 12:00)





Fabio FOGNINI (ITA) [18] vs Kyle EDMUND (GBR) [16]

Irina-Camelia BEGU (ROU) vs Caroline GARCIA (FRA) [7]

Julia GOERGES (GER) [11] vs Serena WILLIAMS (USA)

John ISNER (USA) [9] vs Pierre-Hugues HERBERT (FRA)





Terenul 1 (meciurile încep la ora 12:00)





Mischa ZVEREV (GER) vs Kevin ANDERSON (RSA) [6]

Marin CILIC (CRO) [3] vs Steve JOHNSON (USA)

Angelique KERBER (GER) [12] vs Kiki BERTENS (NED) [18]

Timea BABOS (HUN) & Kristina MLADENOVIC (FRA) [1]

vs Nao HIBINO (JPN) & Oksana KALASHNIKOVA (GEO)







Terenul 18 (meciurile încep la ora 12:00)







Magdalena RYBARIKOVA (SVK) [19] vs Lesia TSURENKO (UKR)

Diego SCHWARTZMAN (ARG) [11] vs Borna CORIC (CRO)

Simona HALEP (ROU) [1] vs Andrea PETKOVIC (GER)







Terenul 3 (meciurile încep la ora 12:00)





Raven KLAASEN (RSA) & Michael VENUS (NZL) [10]

vs Nikola MEKTIC (CRO) & Alexander PEYA (AUT) [8]







Kaitlyn CHRISTIAN (USA) & Carina WITTHOEFT (GER)

vs Gabriela DABROWSKI (CAN) & Yifan XU (CHN) [5]







Anna-Lena GROENEFELD (GER) & Robert FARAH (COL) [8]

vs Alla KUDRYAVTSEVA (RUS) & Nikola MEKTIC (CRO)







Terenul 7 (meciurile încep la ora 12:00)





Raquel ATAWO (USA) & Anna-Lena GROENEFELD (GER) [11]

vs Eri HOZUMI (JPN) & Makoto NINOMIYA (JPN)







Maximilian MARTERER (GER) vs Jurgen ZOPP (EST)

Daria GAVRILOVA (AUS) [24] vs Elise MERTENS (BEL) [16]







L.KUBOT (POL ) & M.MELO (BRA) [1] or R.CARBALLES BAENA (ESP) & G.GARCIA-LOPEZ (ESP)

vs Rohan BOPANNA (IND) & Edouard ROGER-VASSELIN (FRA) [13]



Terenul 9 (meciurile încep la ora 12:00)





Jennifer BRADY (USA) & Vania KING (USA)

vs Kateryna BONDARENKO (UKR) & Aleksandra KRUNIC (SRB)







Daniele BRACCIALI (ITA) & Andreas SEPPI (ITA)

vs Henri KONTINEN (FIN) & John PEERS (AUS) [3]







Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) & Samantha STOSUR (AUS)

vs Andrea SESTINI HLAVACKOVA (CZE) & Barbora STRYCOVA (CZE) [2]







Irina-Camelia BEGU (ROU) & Qiang WANG (CHN)

vs Andreja KLEPAC (SLO) & María José MARTINEZ SANCHEZ (ESP) [3]



Terenul 14 (meciurile încep la ora 12:00)





Leonardo MAYER (ARG) & Joao SOUSA (POR)

vs Feliciano LOPEZ (ESP) & Marc LOPEZ (ESP) [12]





Latisha CHAN (TPE) & Bethanie MATTEK-SANDS (USA) [4]

vs Irina BARA (ROU) & Mihaela BUZARNESCU (ROU)





Barbora KREJCIKOVA (CZE) & Katerina SINIAKOVA (CZE) [6]

vs Tatjana MARIA (GER) & Heather WATSON (GBR)





Abigail SPEARS (USA) & Juan Sebastian CABAL (COL)

vs M.BUZARNESCU (ROU ) & H.KONTINEN (FIN) or Y.XU (CHN ) & O.MARACH (AUT) [3].





