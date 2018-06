Mihaela Buzărnescu, după victoria cu Svitolina: "M-am gândit ca la o partidă normală, cu siguranță este cea mai mare realizare a carierei mele"

Corespondență de la Paris

Zâmbitoare și cu o privire senină, fericită, așa a apărut Mihaela Buzărnescu la conferința de presă. A vorbit într-o engleză impecabilă, iar apoi a explicat cum s-a simțit meciul cu Elina Svitolina și pentru jurnaliștii veniți din tară. "M-am gândit ca la o partidă normală, cu siguranță este cea mai mare realizare a carierei mele", a spus Mihaela despre succesul cu cea de-a patra favorită de la Roland Garros. În optimile de la Paris va da peste Madison Keys.



Ce a spus Mihaela după victoria impresionantă cu Elina Svitolina:







"Nu m-am gândit la nimic după victorie, pur și simplu m-am bucurat enorm că am câștigat un meci important, un meci pe perioada căruia am încercat să mă gândesc ca la o partidă normală.

Are un joc puternic, agresiv, se mișcă foarte bine. Și serviciul este foarte bun, dă bine și cu al doilea. Merită să fie acolo unde este (n.r. pe primele poziții în lume). Eu mă bucur că am făcut un meci bun astăzi. Pe finalul setului doi am simțit că pot să o înving. Am avut și anumite emoții, dar am continuat să rămân pozitivă și agresivă. Mă ajută când mă cert în timpul meciurilor. Cu siguranță este cea mai mare realizare a carierei, mă bucur că am realizat acest lucru" - Mihaela Buzărnescu.







Despre tactica învingătoare







"Știam că va fi un meci foarte dificil, mi-am dorit doar să fiu agresivă, să aștept momentul potrivit pentru o lovitură bună. Am încercat să caut mult unghiurile și să mă deplasez cât mai bine. Știam că va profita de fiecare minge mai scurtă pe care o voi trimite" - Mihaela Buzărnescu.







"Îmi doresc să râmân sănătoasă ca să pot juca cât mai multe turnee și să pot rămâne la acest nivel cât mai mult posibil. Simt că sunt șanse ca orice jucătoare dacă are încredere, și nu contează vârsta pe care o are, poate ajunge la un nivel ridicat și poate ajunge chiar în topul clasamentului și poate înfrânge orice adversară" - Mihaela Buzărnescu.







Lucrează cu o echipă nouă







"M-a ajutat foarte mult acest lucru, mi-a dat încredere. Înainte lucram doar cu tatăl meu și de anul trecut am început o colaborare nouă și mă bucur foarte mult că ajutorul a fost de folos, sunt foarte recunoscătoare și sper fiu susținută în continuare. E o diferență și în joc și la nivel de gândire" - Mihaela Buzărnescu.





Despre Madison Keys







"Am văzut-o imediat după Miami, la Charlestone, și a jucat destul de bine și acolo. Mi se pare că joacă ok pe zgură, este o jucătoare de forță, solidă, orice meci împotriva ei pe orice suprafață este dificil" - Mihaela Buzărnescu.





Cum pregătește un meci





"Mă uit pe filmări, vorbesc cu echipa pentru tactici" - Mihaela Buzărnescu.